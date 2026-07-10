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Mondial 2026 : pari gratuit Espagne – Belgique, faites votre pronostic

A six heures du coup d’envoi de Espagne – Belgique, Bénin Web TV met en avant son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Espagne VS Belgique, le 10/07/2026 20:00, stade SoFi Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
1 min de lecture
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SOMMAIRE

Le match est programme le 10/07/2026 20:00 au SoFi Stadium. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.

Espagne
A venir SoFi Stadium
Belgique
10/07/2026 20:00 Quarts de finale

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Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.

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