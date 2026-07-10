Alexia Mori (Secret Story) : après l’annonce de son divorce, son ex Vincent Queijo tente une approche

Alexia Mori, ancienne candidate emblématique de la septième saison de Secret Story diffusée sur TF1 en 2013, est récemment au cœur de l’actualité après avoir annoncé la fin de son mariage avec Stéphane Loubignac, le père de ses trois enfants. Cette annonce a été faite publiquement le 24 mai dernier, jour de la fête des Mères, sur son compte Instagram, suscitant de nombreuses réactions parmi ses plus de 800 000 abonnés. Alexia Mori est notamment connue pour son passage dans le télé-crochet de TF1 où son secret marqué les esprits : « J’ai vécu jusqu’à l’âge de 14 ans avec mon jumeau parasite ».

Durant l’émission, elle a entretenu une relation amoureuse marquante avec Vincent Queijo, autre candidat phare de cette saison, avant de se faire une place dans le paysage médiatique grâce à sa troisième place à la finale, qui lui a permis de remporter 39 936 euros. Après Secret Story, elle a exploré différents parcours professionnels, passant brièvement par l’immobilier avant de se réorienter vers l’influence digitale et l’entrepreneuriat. Elle est aujourd’hui à la tête d’« Alexia’s Challenge », une société spécialisée dans les programmes de remise en forme et de nutrition.

Le communiqué publié par Alexia Mori sur Instagram révélait une séparation mûrement réfléchie et empreinte de respect mutuel. Elle y indiquait que malgré la fin de leur union, la priorité demeure le bien-être de leurs enfants. Elle a précisé que cette rupture se déroulait dans un climat apaisé, avec une entente cordiale maintenue avec Stéphane Loubignac. Cette séparation semble donc s’être passée dans des conditions de bienveillance, ce qu’Alexia a voulu confirmer auprès de ses abonnés en exprimant son souhait de préserver leur intimité face à cette étape délicate.

Une séparation sous le signe du respect et des échanges apaisés

Dans le message publié sur Instagram, Alexia Mori a tenu à rassurer ses fans sur la bonne entente qui continue de régner entre elle et son ex-mari. Elle a évoqué une collaboration sereine quant à l’éducation et au suivi de leurs trois enfants, insistant sur le fait que leur relation post-séparation est marquée par la complicité et le respect. La jeune femme a également souligné que depuis la prise de cette décision, leurs échanges se sont affirmés comme étant les plus harmonieux qu’ils aient jamais connus.

Depuis cette annonce, Alexia Mori reste active sur les réseaux sociaux et partage régulièrement des instants de sa vie quotidienne, en mettant en avant son rôle de mère et ses activités de coach en bien-être. Cette transparence et constance dans ses partages contribuent à maintenir un lien fort avec sa communauté. Elle a cependant demandé à ses abonnés de respecter leur vie privée et de faire preuve de discrétion sur ce sujet personnel.

Par ailleurs, une interaction récente sur Instagram a attiré l’attention des internautes : lors d’un sondage ludique où Alexia demandait à ses abonnés quels éléments ils supprimeraient parmi une liste incluant le sport, la musique ou encore les réseaux sociaux, Vincent Queijo, son ancien compagnon rencontré dans Secret Story, a laissé un commentaire humoristique. Il a ainsi choisi de supprimer « l’alcool, les réseaux sociaux… et les amis ». Cette intervention, rare de la part de Vincent dans un espace public partagé avec Alexia, a suscité de nombreux commentaires et spéculations.

Vincent Queijo, également père de deux filles issues de sa relation avec Rym Renom, semble avoir tourné la page de leur ancienne relation sentimentale. Toutefois, son commentaire, posté peu de temps après l’annonce du divorce d’Alexia, a été perçu par certains comme un geste amical ou une tentative discrète de renouer le contact. Néanmoins, aucun autre échange public entre eux n’a été rapporté depuis cette interaction sur les réseaux sociaux.