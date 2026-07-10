Bénin: la CSTB interpelle Romuald Wadagni sur l’absence des travailleurs au Conseil économique et social

La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB) demande au président de la République, Romuald Wadagni, de revoir la composition du nouveau Conseil économique et social (CES).

Dans une lettre ouverte datée du 8 juillet 2026, l’organisation syndicale dénonce l’absence de représentants des travailleurs salariés au sein de cette institution consultative.

Selon la CSTB, les désignations annoncées en Conseil des ministres le 1er juillet concernent notamment la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin, la Chambre nationale d’agriculture, la Chambre des métiers, le secteur des arts et de la culture ainsi que le patronat. En revanche, aucune centrale syndicale représentant les travailleurs salariés n’a été retenue.

Pour la confédération dirigée par Nagnini Kassa Mampo, cette situation constitue une remise en cause du dialogue social. Elle estime que cette exclusion viole le principe du tripartisme reconnu par l’Organisation internationale du travail (OIT), affaiblit le dialogue social et prive le CES de la voix d’une composante majeure de la population active.

La CSTB rappelle que l’ancienne formule du Conseil économique et social comptait 30 membres, dont quatre représentants des organisations syndicales. Elle juge incompréhensible que le nouveau CES, désormais composé de 117 membres, ne réserve aucun siège aux travailleurs salariés.

Au-delà du CES, la confédération voit dans cette décision une nouvelle illustration du recul accordé aux questions sociales. Elle évoque notamment la disparition du ministère du Travail, désormais fusionné avec celui des Finances, qu’elle considère comme un signal de « mépris » envers les travailleurs.

Face à cette situation, la CSTB demande au chef de l’État de suspendre le processus de désignation en cours, d’ouvrir des discussions avec les centrales syndicales représentatives et de garantir la présence des représentants des travailleurs au sein du CES ainsi qu’à la Commission béninoise des droits de l’homme (CBDH).

La lettre a également été transmise à l’Organisation internationale du travail (OIT), à l’Union européenne et à la Cour constitutionnelle du Bénin.