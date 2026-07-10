Bénin : Nicéphore Soglo présidera la séance inaugurale du Sénat en tant que doyen d’âge

En tant que doyen d’âge du Sénat, Nicéphore Soglo dirigera les travaux de la séance inaugurale de la Chambre Haute, prévue le jeudi 30 juillet 2026. L’ancien président a adressé les convocations officielles à ses collègues membres de l’institution.

C’est Nicéphore Dieudonné Soglo, doyen d’âge du Sénat, qui présidera la séance inaugurale de la Chambre Haute, fixée au jeudi 30 juillet 2026. Il a adressé à chacun des membres une invitation officielle à y prendre part.

En tant que doyen d’âge, l’ancien président dirigera les travaux de cette première session, avant l’élection du Bureau du Sénat qui prendra ensuite le relais.

En effet, la séance inaugurale doit permettre l’élection du Bureau du Sénat, composé d’un président, d’un vice-président et d’un rapporteur, élus pour cinq ans renouvelables selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l’institution. Un rapporteur suppléant est également élu dans les mêmes conditions, sans toutefois intégrer le Bureau.

Conformément à la Constitution révisée, le président et le vice-président sont choisis parmi les membres de droit ne provenant pas des Forces de défense et de sécurité. Une fois cette élection actée, le Sénat pourra officiellement démarrer sa mission.

Ce que dit la Constitution sur le rôle du Sénat

Issue de la révision constitutionnelle adoptée le 14 novembre 2025 et promulguée le 17 décembre 2025 par l’ancien président Patrice Talon, cette nouvelle chambre haute a fait basculer le Bénin vers un régime parlementaire bicaméral, mettant fin au système monocaméral qui prévalait depuis 1990.

Le Sénat est chargé de contribuer à la régulation de la vie politique et de veiller à la sauvegarde et au renforcement des acquis de l’unité nationale, du développement de la Nation, de la défense du territoire, de la sécurité publique, de la démocratie et de la paix.

Sur le plan législatif, les lois constitutionnelles, les lois électorales et celles organisant la vie des partis politiques doivent obligatoirement recevoir un avis de non-objection du Sénat avant leur promulgation.

Le Sénat peut également solliciter une seconde délibération de toute loi votée par l’Assemblée nationale, à l’exception des lois de finances, de règlement et des lois-programmes. Les sénateurs, eux, sont soumis à une stricte obligation de réserve politique : ils ne peuvent être ni acteurs ni partisans politiques durant leur mandat.

Une composition déjà arrêtée

Cette séance inaugurale intervient après l’achèvement de la composition de la Chambre Haute. Le Conseil des ministres du 1er juillet 2026 a arrêté la liste des membres de droit parmi lesquels les anciens chefs d’État Nicéphore Soglo, Boni Yayi et Patrice Talon, ainsi que plusieurs anciens présidents de l’Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle et celle des membres désignés par le président de la République et le président de l’Assemblée nationale.

Conformément à la Constitution, le Sénat comptera entre 25 et 30 membres au total, dont l’âge limite est fixé à 85 ans, une règle qui ne s’appliquera toutefois pas à la première mandature.

Par ailleurs, en attendant l’aménagement de son propre siège, la cérémonie d’installation se tiendra dans les locaux de l’Assemblée nationale, à Porto-Novo.