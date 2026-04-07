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Europe

Mondial 2026: « Cristiano Ronaldo va pleurer », la RDC défie le Portugal 

Avant le choc face au Portugal, le ministre des Sports congolais a lancé une déclaration fracassante, promettant une rencontre intense face à Cristiano Ronaldo.

Romaric Déguénon
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FOOTBALL
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l'île qui abrite la villa de Cristiano Ronaldo touchée, "Georgina et moi avons ressenti..."
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Le ministre des Sports de la République démocratique du Congo, Didier Bodembo, n’a pas hésité à afficher ses ambitions avant la Coupe du monde 2026, promettant une opposition musclée face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Récemment qualifiés pour le Mondial organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada, les Léopards ont été versés dans le groupe K, en compagnie du Portugal, de l’Ouzbékistan et de la Colombie.

Didier Bodembo a tenu à rappeler le parcours exigeant de son équipe. « Se qualifier pour la Coupe du monde n’a pas été facile ; nous avons lutté avec acharnement», a-t-il confié dans des propos relayés par Goal. Avant de lancer une déclaration forte: « Lors de notre premier match à la Coupe du monde 2026, Cristiano Ronaldo sera en larmes. »

À 41 ans, la star portugaise devrait disputer au Portugal ce qui pourrait être la dernière Coupe du monde de sa carrière, ajoutant encore un peu plus d’enjeu à cette confrontation très attendue.

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