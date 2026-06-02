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Europe

Premier League: Arsenal prépare un contrat en or pour Mikel Arteta

Sous contrat jusqu’en 2027, Mikel Arteta se rapproche d’une prolongation avec Arsenal. Les discussions avancent dans le bon sens et pourraient déboucher sur un nouveau bail de trois ans accompagné d’une importante revalorisation salariale.

Romaric Déguénon
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FOOTBALL
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Mikel Arteta, l'entraineur d'Arsenal
Mikel Arteta @BeSoccer
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Arsenal est en bonne voie pour sécuriser l’avenir de Mikel Arteta. Alors que son contrat actuel arrive à échéance à la fin de la saison prochaine, les dirigeants londoniens ont entamé des discussions jugées encourageantes avec leur entraîneur. Aucun accord définitif ne devrait toutefois être conclu avant le retour de vacances du technicien espagnol. Néanmoins, les premiers échanges entre les deux parties auraient été particulièrement positifs, au point que la question ne semble plus être de savoir si Arteta prolongera, mais plutôt quand l’officialisation interviendra.

Selon la BBC, les Gunners travaillent sur un nouveau bail de trois ans assorti d’une revalorisation salariale significative. Actuellement rémunéré à hauteur de 10 millions de livres sterling par saison, auxquels s’ajoutent des bonus liés à la qualification en Ligue des champions, Arteta pourrait voir ses émoluments fortement augmenter. Cette prolongation ferait de l’Espagnol l’un des entraîneurs les mieux rémunérés du football anglais, d’autant que Pep Guardiola a récemment quitté Manchester City. Le manager catalan percevait un salaire estimé à plus de 20 millions de livres sterling par an.

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