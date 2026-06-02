Manchester City: Rodri met le Real Madrid en attente

Courtisé par le Real Madrid, Rodri refuse pour l’instant de se projeter sur son avenir. Le milieu de Manchester City entend se consacrer pleinement à la Coupe du monde 2026 avant d’évoquer son prochain défi.

Annoncé dans le viseur du Real Madrid, Rodri a tenu à calmer les spéculations concernant son avenir. Le milieu de terrain de Manchester City a assuré qu’il ne prendrait aucune décision avant la fin de la Coupe du monde 2026. À l’issue du tournoi organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, l’international espagnol n’aura plus qu’une année de contrat avec les Citizens, une situation qui alimente naturellement les rumeurs sur le marché des transferts. Parmi les voix qui militent pour son arrivée à Madrid figure notamment Enrique Riquelme, candidat à la présidence du Real Madrid, qui verrait en Rodri un renfort idéal pour l’entrejeu merengue.

Pour l’heure, le Ballon d’Or 2025 préfère rester focalisé sur ses objectifs avec la Roja. Présent au rassemblement de la sélection espagnole, il a écarté toute discussion concernant son avenir. « Nous sommes ici pour parler de la Coupe du monde. Pour tout ce qui concerne mon avenir, j’attendrai la fin du tournoi », a déclaré Rodri en conférence de presse. Le milieu de 29 ans a également rappelé que les spéculations étaient inévitables dans sa situation contractuelle.

« Lorsqu’un joueur approche de la fin de son contrat, il est normal que son nom circule. Mais je suis très serein. Je sais exactement où j’en suis. Sans la Coupe du monde, les choses seraient peut-être différentes aujourd’hui », a-t-il ajouté. Malgré l’intérêt persistant du Real Madrid, Rodri semble donc déterminé à repousser toute réflexion sur son avenir jusqu’à la fin de l’aventure mondiale.





