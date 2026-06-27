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Maroc Sénégal

Mondial 2026: 7 sélections africaines (sur 10) déjà qualifiées pour les seizièmes de finale

Le Cap-Vert, le Sénégal et le Ghana ont validé leur qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Ils rejoignent l’Egypte, le Maroc, l’Afrique du Sud et la Côte d’Ivoire parmi les représentants africains qualifiés pour la phase à élimination directe.

Romaric Déguénon
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FOOTBALL
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Sept des dix sélections africaines engagées à la Coupe du monde 2026 ont désormais validé leur qualification pour les seizièmes de finale. Le Cap-Vert, le Ghana et le Sénégal ont rejoint la liste des qualifiés à l’issue des rencontres disputées ce samedi. Les Black Stars n’ont pas encore disputé leur dernier match de groupe face à la Croatie, mais la victoire de l’Espagne contre l’Uruguay (1-0) leur garantit d’ores et déjà une place au tour suivant.

De son côté, le Cap-Vert a décroché sa qualification grâce à un troisième match nul consécutif, un résultat qui lui permet de terminer à la deuxième place de son groupe, derrière l’Espagne. Les Requins Bleus rejoignent ainsi l’Egypte, le Maroc, l’Afrique du Sud, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, vainqueur de l’Irak (5-0), parmi les représentants africains qualifiés pour la phase à élimination directe. En revanche, la Tunisie est officiellement éliminée. L’Algerie et la RDC doivent encore attendre l’issue des derniers matches pour savoir s’ils figureront parmi les meilleurs troisièmes qualifiés.



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