Mondial 2026, Sénégal: un scénario quasi impossible pour une qualification en seizième de finale

Battus lors de leurs deux premières sorties, le Sénégal et l’Irak jouent leur survie dans la compétition. Leur affrontement direct, programmé à Toronto, déterminera lequel des deux restera en course pour une possible qualification parmi les meilleurs troisièmes.

Le Sénégal et l’Irak n’ont pas encore dit adieu à la Coupe du monde 2026, malgré leurs défaites respectives face à la Norvège et à la France. Les deux sélections se retrouvent toutefois en grande difficulté. Après deux journées, elles occupent les dernières places du groupe I sans le moindre point et voient déjà la qualification se compliquer sérieusement.

Dans ce contexte, leur confrontation programmée le 26 juin 2026 au BMO Field de Toronto s’annonce décisive pour la suite de leur parcours dans la compétition. Le vainqueur conservera un mince espoir de qualification en tant que meilleur troisième, à condition de soigner sa différence de buts et de compter sur un scénario favorable dans les autres groupes. En revanche, le perdant sera officiellement éliminé du tournoi.