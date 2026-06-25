Image Canal
Image Canal
Afrique du Sud Maroc

Mondial 2026: deux pays africains déjà qualifiés pour les seizièmes de finale

Vainqueure de la Corée du Sud (1-0) grâce à un but de Thapelo Maseko, l’Afrique du Sud a validé son billet pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Les Bafana Bafana deviennent ainsi la deuxième sélection africaine qualifiée pour la phase à élimination directe après le Maroc.

Romaric Déguénon
Voir tous ses articles
FOOTBALL
198 vues
Coupe de Monde de Football 2026 aux Etats Unis
Coupe de Monde de Football 2026 aux Etats Unis PH: BBC
2 min de lecture
Google News Commenter

L’Afrique du Sud est devenue la deuxième nation africaine à décrocher son billet pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Les Bafana Bafana ont validé leur qualification grâce à leur succès étriqué face à la Corée du Sud (1-0), obtenu dans la nuit de mercredi à jeudi. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Thapelo Maseko en seconde période, permettant aux Sud-Africains de terminer à la deuxième place du groupe A avec quatre points et de poursuivre leur aventure dans la compétition.

L’Afrique du Sud termine derrière le Mexico national football team, auteur d’un parcours parfait dans cette phase de groupes. Les Mexicains ont conclu leur premier tour par une victoire 3-0 contre la Tchéquie et totalisent neuf points. Les Bafana Bafana rejoignent ainsi le Morocco national football team parmi les représentants africains qualifiés pour la phase à élimination directe. Quelques heures plus tôt, les Lions de l’Atlas avaient assuré leur place en seizièmes de finale en dominant Haïti (4-2). Les Marocains ont bouclé la phase de groupes à la deuxième place du groupe C avec sept points, derrière le Brésil, leader de la poule.



À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
09:52 Football : Mondial 2026: huit pays déjà éliminés du tournoi
09:39 Football : «J’ai pleuré en secret», Neymar en larmes après Brésil 3-0 Ecosse
09:52 Mondial 2026: huit pays déjà éliminés du tournoi