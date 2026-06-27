France Pierron : après ses propos polémiques sur Jérémy Doku, la journaliste prépare son retour sur L’Équipe pour le 24 août

France Pierron, la journaliste sportive emblématique de la chaîne L’Équipe, fera son retour sur la chaîne le 24 août prochain dans une nouvelle formule de son émission, après plusieurs semaines d’absence liée à une polémique déclenchée par des propos controversés sur le joueur de football Jérémy Doku. Cette reprise d’antenne intervient après une suspension décidée à la suite de ses déclarations sur la décision du footballeur belge de quitter temporairement la Coupe du monde 2026 pour assister à la naissance de son enfant, ce qui avait suscité un vif émoi sur les réseaux sociaux et une réaction officielle du groupe L’Équipe.

Le 19 juin dernier, sur le plateau de L’Équipe de Choc, France Pierron avait exprimé son incompréhension vis-à-vis de Jérémy Doku, estimant que quitter une compétition prestigieuse comme la Coupe du monde pour un événement familial constituait un choix discutable. Elle avait notamment qualifié la naissance de son enfant de « moment dégueulasse, où le papa ne sert à rien », une phrase qui avait été largement critiquée et rapidement reprise par les médias. Ces propos avaient conduit le groupe L’Équipe à se désolidariser publiquement de leur journaliste, tout en dénonçant le cyberharcèlement et les menaces inacceptables dont elle avait été victime.

Dans ce contexte tendu, la chaîne avait décidé de suspendre France Pierron de ses fonctions à l’antenne jusqu’à l’été, précisant que cette pause visait à permettre « un examen apaisé de la situation ». Cette mesure concerne également la fin de la saison de L’Équipe de Choc, arrêtée pour la pause estivale fixée au 3 juillet. La journaliste retrouvera donc l’antenne à la rentrée, mais dans une nouvelle ambiance et un format repensé de l’émission qu’elle présente depuis trois saisons. La chaîne promet une refonte complète avec de nouveaux décors et rubriques, dont les détails seront prochainement dévoilés à la presse.

Un retour fixé au 24 août, dans une nouvelle formule pour France Pierron

Le groupe L’Équipe a ainsi confirmé que France Pierron reprendra ses activités le 24 août, marquant le début d’un nouveau cycle à la tête de son émission. Ce retour s’inscrit dans une volonté affichée de tourner la page de la polémique et de proposer un contenu épuré et modernisé. L’époque du débat houleux est mise derrière, pour laisser place à une chronique sportive renouvelée, avec un cadre repensé pour mieux répondre aux attentes des téléspectateurs. Cette annonce intervient après plus d’un mois marqué par des débats virulents et une campagne hostile sur les réseaux sociaux, où la journaliste avait subi d’importantes pressions.

Par ailleurs, il s’agit d’une décision notable de la chaîne qui souhaite visiblement capitaliser sur la notoriété et l’expertise de France Pierron, tout en redynamisant son offre médiatique à l’approche de la rentrée sportive et médiatique. Le changement de format n’a pas encore été entièrement détaillé, mais laisse envisager de nouvelles thématiques et formes d’échanges sur le football et le sport en général, pour attirer un public plus large et renouvelé.

Doku, lui, a déjà regardé devant

De son côté, Jérémy Doku, âgé de 24 ans et évoluant au poste d’ailier à Manchester City, a su recentrer son attention sur sa carrière après l’événement familial et la controverse médiatique. Le joueur s’est rendu en jet privé à Londres pour accompagner son épouse Shireen lors de la naissance de leur fils Praise, prénommé avec soin, un instant qu’il a qualifié de « bénédiction ».

En réponse aux messages de soutien reçus sur les réseaux sociaux, l’attaquant s’est exprimé avec sobriété, sans jamais mentionner directement les polémiques : « Merci à tous pour l’amour, les prières et les gentils messages de ces derniers jours. Shireen et Praise vont très bien, et mon cœur est rempli de gratitude ».

Le joueur n’a pas prolongé son absence au-delà de l’indispensable et a rapidement rejoint la sélection belge aux États-Unis, à Ranton, quelques jours avant le match contre la Nouvelle-Zélande dans le cadre des préparations à la compétition internationale. Il a affirmé vouloir désormais se concentrer uniquement sur la compétition et honorer son rôle au sein des Diables Rouges, démontrant ainsi sa volonté de tourner la page des remous médiatiques.