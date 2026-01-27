Mohamed Abdelmonem reprend l’entraînement collectif à l’OGC Nice

Mohamed Abdelmonem, défenseur international égyptien de l’OGC Nice, a repris l’entraînement collectif après plusieurs mois d’absence liée à une rupture des ligaments croisés du genou survenue le 25 avril 2025 lors du déplacement au Parc des Princes contre le PSG. Sa reprise avec le groupe représente une étape notable de sa rééducation après une saison 2024-2025 brutalement interrompue et a été confirmée par le joueur sur son compte Instagram.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Le 25 avril 2025, lors de la rencontre au Parc des Princes, Abdelmonem, qui était titulaire avec l’OGC Nice, avait quitté la pelouse sur une civière après une blessure survenue en cours de match. Le club azuréen avait ensuite officialisé la nature de la blessure en indiquant une rupture du ligament croisé du genou, décision qui avait mis fin à sa saison de façon prématurée.

Après plusieurs mois consacrés à la convalescence et au travail de récupération, le retour d’Abdelmonem à l’entraînement collectif a été décrit comme symbolique et comme une avancée dans son parcours de reprise. Le joueur a partagé son retour sur les réseaux sociaux, évoquant les difficultés traversées et le soutien reçu durant sa convalescence.

Un retour partagé sur les réseaux sociaux

Dans son message publié sur Instagram, Mohamed Abdelmonem a livré un témoignage personnel sur la période qu’il vient de traverser. Il a notamment écrit : « Aujourd’hui, c’est mon premier jour d’entraînement après l’un des moments les plus difficiles de ma vie. Cette blessure m’a affecté psychologiquement, mais elle m’a aussi appris la responsabilité et la patience. »

Le joueur a également exprimé sa reconnaissance envers son entourage. Toujours sur Instagram, il a salué l’appui de ses proches et de toutes les personnes qui l’ont soutenu pendant sa convalescence, indiquant que ce soutien lui avait été précieux tout au long du processus de récupération.

Abdelmonem a conclu son message par une formule de gratitude et d’espoir personnelle : « Alhamdoulilah, je suis de retour sur le terrain. J’espère un bon nouveau départ. » Ces mots ont été publiés sans autre précision quant au calendrier de sa réintégration en compétition ou à d’éventuelles échéances médicales supplémentaires.

Le retour à l’entraînement collectif marque pour le joueur une nouvelle phase après une période d’absence prolongée et de travail spécifique de rééducation, et il a choisi de partager ce moment avec ses abonnés via les réseaux sociaux.