Miss France Delphine Wespiser a pris 10 kg

Delphine Wespiser a retrouvé le plateau de l’équipe de Cyril Hanouna après plusieurs années d’absence, évoquant publiquement son parcours personnel et les attaques dont elle a été la cible en raison d’une prise de poids. De son retour sur W9 à ses confidences sur les réseaux sociaux, l’ancienne Miss France s’est exprimée avec émotion sur les épreuves traversées et la violence des commentaires publics.

Le 14 janvier, Delphine Wespiser est réapparue lors du prime des vérités diffusé sur W9, marquant la fin d’une parenthèse de trois ans loin du plateau. À son retour, elle a décrit son émotion à revoir le public et l’équipe, insistant sur le fait que cette présence lui faisait « extrêmement plaisir ». Dans ses propos, elle a expliqué que cette absence avait été liée à un besoin de reconstruction personnelle.

Au cours de cette prise de parole, Delphine Wespiser a rappelé avoir traversé des moments difficiles, se référant à des « déceptions » et à la maladie, et affirmant s’être « recentrée » et s’être « choisie ». Ces déclarations font écho à des révélations précédentes la concernant, notamment lorsqu’elle a évoqué les conséquences d’une relation toxique qualifiée de pervers narcissique.

Delphine Wespiser cible de critiques à cause de son poids

De nouveau intégrée à l’équipe, l’ancienne Miss France 2012 a poursuivi ses confidences le mardi 27 janvier 2026, en abordant un sujet intime : la réaction du public face à sa silhouette. Elle a raconté avoir pris environ dix kilos à un moment donné, une prise de poids qui n’a pas échappé aux internautes ni aux observateurs.

Delphine Wespiser a rapporté des messages et commentaires particulièrement blessants, citant des remarques du type « elle est enceinte ou pas ? », « ça fait plus de neuf mois qu’elle est comme ça » ou encore des propos plus cruels qu’elle a lus et qui l’ont affectée. Elle a reconnu avoir ressenti la douleur provoquée par ce type de critiques, précisant qu’un changement de poids modifie inévitablement le visage et la silhouette auxquels le public s’était habitué.

Dans ses déclarations, elle a indiqué que « tout va bien » dans sa vie et a précisé avoir reperdu du poids après cette période. En rappelant son statut d’ancienne Miss France, elle a illustré la double contrainte subie par des personnalités publiques : l’attente d’une certaine image et la visibilité amplifiée des fluctuations corporelles.

Ses propos ont été tenus dans le cadre de son retour sur le plateau et de ses interventions publiques récentes, où elle a alterné entre confidences sur sa vie privée et échanges professionnels au sein de l’équipe de Cyril Hanouna.