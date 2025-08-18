Militaire néo-zélandais reconnu coupable de tentative d’espionnage

Un tribunal militaire néo‑zélandais a déclaré coupable, ce lundi 18 août, un soldat pour tentative d’espionnage, après qu’il a admis avoir tenté d’envoyer des informations détaillées sur des bases militaires à un pays étranger, rapporte l’AFP. Pour des raisons liées à l’instruction, la justice militaire a interdit la diffusion de son identité ainsi que du nom du pays visé. L’accusé a également reconnu avoir accédé de manière malhonnête à un système informatique et conservé des copies de la diffusion en direct des attentats de Christchurch — qui ont fait 51 morts en mars 2019 — ainsi qu’un document rédigé par leur auteur, Brenton Tarrant.