Mette Frederiksen juge Netanyahu «un problème en soi»

La Première ministre danoise Mette Frederiksen a déclaré samedi 16 août à l’AFP que son homologue israélien Benyamin Netanyahu « est désormais un problème en soi » et qu’elle entendait tirer parti de la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne pour accroître la pression sur Israël. Dans une interview au quotidien Jyllands-Posten, la dirigeante social-démocrate a estimé que le gouvernement de Netanyahu allait « trop loin », a dénoncé la situation humanitaire à Gaza, qualifiée « d’absolument épouvantable et catastrophique », et a condamné le projet de colonisation en Cisjordanie.