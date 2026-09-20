Météo-Bénin : GROUP SMP réintégrée dans un marché informatique

Écartée pour la manière dont elle avait renseigné sa lettre de soumission, GROUP SMP SARL doit être remise dans l’évaluation d’un marché informatique de Météo-Bénin. L’ARMP a jugé le rejet irrégulier et ordonné la reprise de l’examen des offres.

GROUP SMP SARL doit revenir dans l’évaluation d’un marché informatique de l’Agence nationale de la météorologie (ANM). Par décision n°2026-091 du 1er septembre 2026, publiée le 17 septembre, l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) a déclaré son recours fondé et ordonné la reprise de l’examen des offres.

La procédure, référencée F_DSI-118699, porte sur l’acquisition de consommables informatiques, d’antivirus pour serveurs et ordinateurs, de licences Windows 10 et 11 ainsi que du pack Office 2023 au profit des structures de Météo-Bénin. Sept soumissionnaires, dont GROUP SMP, y ont participé.

L’entreprise a été informée du rejet de son offre le 19 août. Elle a saisi la personne responsable des marchés publics de l’ANM d’un recours préalable le 21 août. Météo-Bénin a maintenu sa position le 24 août, avant que GROUP SMP ne porte l’affaire devant l’ARMP par une lettre datée du 26 août et enregistrée le 27 août.

Le différend concernait la lettre de soumission. Dans la rubrique relative à l’avis de demande de renseignements et de prix, GROUP SMP avait inscrit l’intitulé du marché (l’acquisition de consommables et licences informatiques) là où l’ANM estimait que la référence de la procédure devait être indiquée.

Météo-Bénin soutenait que les autres candidats avaient renseigné la référence attendue et qu’accepter une présentation différente pour un seul soumissionnaire porterait atteinte à l’égalité de traitement. GROUP SMP faisait valoir, à l’inverse, que le formulaire demandait d’insérer le nom de l’avis et non sa référence.

La Commission de règlement des différends a retenu l’argument de l’entreprise. Elle relève que l’intitulé renseigné permettait d’identifier sans ambiguïté la procédure et qu’il n’avait aucun effet négatif sur l’offre. Pour l’ARMP, cette mention ne constituait donc pas une déviation majeure pouvant justifier l’élimination de GROUP SMP.

La réintégration ne vaut pas attribution du marché. La personne responsable des marchés publics et la commission d’ouverture et d’évaluation de l’ANM doivent reprendre l’analyse des offres en remettant GROUP SMP dans la procédure.

Météo-Bénin doit rendre compte à l’ARMP des diligences effectuées dans les cinq jours ouvrables suivant la notification de la décision. Les parties disposent d’un mois à compter de cette notification pour saisir la Chambre administrative de la Cour suprême.