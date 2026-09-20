Serie A : Conceição et Bremer relancent la Juventus, l’Atalanta tombe encore

La Juventus a dominé l’Atalanta 2-0 dimanche 20 septembre 2026 à Turin. Francisco Conceição et Gleison Bremer ont marqué, tandis que les Bianconeri remontent à la sixième place de Serie A.

La Juventus a battu l’Atalanta 2-0, dimanche 20 septembre 2026 à l’Allianz Stadium, lors de la cinquième journée de Serie A. Francisco Conceição a ouvert le score en première période avant que Gleison Bremer ne scelle le succès turinois après la pause.

Conceição a trouvé l’ouverture à la 28e minute, en reprenant du gauche un centre tendu de Zeki Çelik au second poteau. La Juventus, agressive dès l’entame, avait déjà obligé Marco Carnesecchi à intervenir sur une tentative de Randal Kolo Muani.

L’Atalanta a eu une occasion nette de revenir au score au retour des vestiaires. Sur un coup de pied arrêté, Thomas Kristensen a placé une tête qui a lobé Guglielmo Vicario, mais Kolo Muani a dégagé le ballon sur sa ligne. La Juve a ensuite doublé la mise à la 77e minute, Bremer reprenant de la tête un corner d’Edon Zhegrova.

Ce succès prolonge la bonne semaine de la Juventus, qui avait également écrasé NEC 5-0 en Ligue Europa. En championnat, il s’agit de la troisième victoire des Bianconeri en cinq journées.

La Juventus compte désormais 10 points et occupe la sixième place. L’Atalanta reste bloquée à 6 points après sa troisième défaite de la saison et recule au douzième rang.