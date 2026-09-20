Ligue 1 : le PSG gagne 2-1 au Vélodrome, Marseille enchaîne une cinquième défaite

Marquinhos a donné la victoire au Paris Saint-Germain deux minutes après l’égalisation marseillaise. Battu 2-1 dans le Classique, l’OM reste dans la zone de relégation après cinq revers consécutifs toutes compétitions confondues.

Le Paris Saint-Germain s’est imposé 2-1 sur la pelouse de Marseille, dimanche 20 septembre 2026, dans le Classique de la 5e journée de Ligue 1. Marquinhos a marqué le but décisif à la 74e minute, deux minutes après l’égalisation d’Angel Gomes.

Ferran Torres avait ouvert le score en seconde période sur un centre de Désiré Doué. Marseille a répondu par Angel Gomes à la 72e minute, mais le capitaine parisien a redonné l’avantage au PSG presque immédiatement en reprenant le ballon après une première tentative repoussée.

La fin de match a encore compliqué la soirée marseillaise. Le capitaine de l’OM Timothy Weah a été expulsé après un second avertissement, laissant son équipe terminer la rencontre à dix.

Ce revers est le cinquième consécutif de Marseille toutes compétitions confondues. L’OM avait notamment été battu 4-1 par Besiktas en Ligue Europa en milieu de semaine et reste dans la zone de relégation en championnat. Le PSG remonte de son côté à la sixième place.

Ferran Torres a inscrit son septième but de la saison avec le PSG depuis son arrivée de Barcelone. Paris venait déjà de battre Brest 1-0 lors de la journée précédente de Ligue 1.