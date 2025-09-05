Messi entretient le doute sur sa présence à la Coupe du monde 2026

Lionel Messi n’a pas encore tranché. À 38 ans, le capitaine de l’Argentine a reconnu qu’il n’était pas certain de disputer la Coupe du monde 2026, la septième de sa carrière internationale.

Auteur d’un doublé lors de la victoire de l’Albiceleste face au Venezuela (3-0), jeudi, le génie de Rosario a laissé planer l’incertitude sur son avenir. Ce match pourrait même avoir été son dernier rendez-vous de qualification à domicile.

« Comme je l’ai déjà dit, je ne pense pas que je jouerai une autre Coupe du monde. À mon âge, il est logique de penser que je ne le ferai peut-être pas », a confié l’octuple Ballon d’Or au micro de TyC Sports.

Messi a insisté sur l’importance de son état physique dans sa décision finale : « Match après match, je terminerai la saison, puis je ferai la préparation estivale et, dans six mois, je verrai comment je me sens. »

L’Argentine, déjà bien placée dans la course à la qualification, pourrait donc vivre ses prochaines échéances avec l’ombre d’un départ imminent de son capitaine légendaire.