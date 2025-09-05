PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img

Messi entretient le doute sur sa présence à la Coupe du monde 2026

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Accueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Football image/svg+xml Messi entretient le doute sur sa présence à la Coupe du monde 2026
Lionel Messi lors d'un match avec l'Argentine
Lionel Messi lors d'un match avec l'Argentine@footmercato
-Publicité-
. .

Lionel Messi n’a pas encore tranché. À 38 ans, le capitaine de l’Argentine a reconnu qu’il n’était pas certain de disputer la Coupe du monde 2026, la septième de sa carrière internationale.

Auteur d’un doublé lors de la victoire de l’Albiceleste face au Venezuela (3-0), jeudi, le génie de Rosario a laissé planer l’incertitude sur son avenir. Ce match pourrait même avoir été son dernier rendez-vous de qualification à domicile.

« Comme je l’ai déjà dit, je ne pense pas que je jouerai une autre Coupe du monde. À mon âge, il est logique de penser que je ne le ferai peut-être pas », a confié l’octuple Ballon d’Or au micro de TyC Sports.

Messi a insisté sur l’importance de son état physique dans sa décision finale : « Match après match, je terminerai la saison, puis je ferai la préparation estivale et, dans six mois, je verrai comment je me sens. »

L’Argentine, déjà bien placée dans la course à la qualification, pourrait donc vivre ses prochaines échéances avec l’ombre d’un départ imminent de son capitaine légendaire.

-Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Bénin – Zimbabwe: à quelle heure et sur quelles chaînes suivre le match en direct?

Monde

Mondial 2026: 16 pays déjà qualifiés pour la phase finale

Europe

Ballon d’Or 2025: les votes sont clos, verdict le 22 septembre

Afrique du Sud

Mondial 2026 (Q): Bénin – Zimbabwe, Lesotho – Afrique du Sud, le programme de ce vendredi

Europe

«Je ne peux pas blesser Yamal, j’ai besoin de lui en sélection», Cucurella avant Chelsea – Barça

Cameroun

Mondial 2026 (Q): le Ghana accroché, l’Espagne déroule, l’Allemagne tombe en Slovaquie

Bénin

Coupe UFOA B U17: le Bénin hérite du Nigeria et du Burkina Faso

Nigeria

« Nous n’avons pas le droit à l’erreur », Wilfred Ndidi avant Nigeria – Rwanda

Cameroun

Mondial 2026 (Q): le programme de ce jeudi

Nigeria

Mercato: Victor Boniface réagit à l’échec de son transfert à l’AC Milan

VOIR TOUS LES FLASHS