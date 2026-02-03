Mehdi Maïzi sur son passage avec Cyril Hanouna dans TPMP : « Un apriori négatif »

Mehdi Maïzi, figure reconnue des médias musicaux, raconte une expérience télévisuelle avortée : recruté en 2018 pour rejoindre le plateau de Balance ton post ! animé par Cyril Hanouna, le journaliste et animateur de podcasts a finalement quitté le programme après deux émissions, estimant ne pas se retrouver dans le format proposé. Ancien animateur de La Sauce sur OKLM et voix précoce ayant repéré des groupes comme PNL ou des artistes tels que Ninho, Maïzi décrit une courte collaboration marquée par une immersion trop brusque et une place insuffisante pour parler de pop culture et de musique.

Autodidacte, Mehdi Maïzi a commencé sa carrière en 2008 en conciliant études et podcasts bénévoles pour l’Abcdr du Son. Sa progression l’a conduit à animer La Sauce sur OKLM, puis à apparaître sur plusieurs plateaux liés au rap et à la culture urbaine, tels que NoFun et Rap Jeu. Dans le même temps, il a exercé des fonctions pour des plateformes musicales, évoquant notamment un travail pour Deezer à l’époque de la rencontre rapportée.

Le point de départ de sa collaboration avec l’équipe de Cyril Hanouna tient à une rencontre en loge après un concert d’Orelsan. Présent avec son ami Raphaël Da Cruz, Maïzi croise Enora Malagré. Malgré un a priori négatif lié au rôle de la chroniqueuse dans TPMP, il raconte avoir été surpris par sa gentillesse et avoir entretenu des contacts. Selon son récit, Enora lui aurait proposé d’évoquer son nom auprès de Cyril Hanouna, qui souhaitait le rencontrer. Un appel aurait suivi presque immédiatement, mais le journaliste relate avoir été « roulé dessus » au téléphone, durant quelques minutes où il ne pouvait pas s’exprimer.

Une courte expérience télévisuelle et un départ volontaire

Intégré à une formule dessinée pour accueillir de nouveaux profils issus d’internet, Mehdi Maïzi explique avoir accepté l’invitation pour tester ses capacités à s’exprimer à la télévision et pour tenter d’aborder davantage de sujets de pop culture. Sur le plateau, il a rapidement mesuré un décalage entre ses attentes et la réalité du programme : la dynamique de table, avec huit personnes autour, ne lui offrait pas selon lui la possibilité de prendre la parole sur les thèmes qui l’intéressent.

Après avoir participé aux deux premières émissions, Maïzi n’a pas été booké pour la troisième. Ce retrait de la programmation lui a servi de signal : il a pris du recul et décidé de ne pas poursuivre. Il a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’une critique personnelle contre l’émission ou l’animateur, mais d’une question d’alignement avec son positionnement professionnel. Selon ses propres mots, il ne souhaitait pas « se forcer » à faire quelque chose qui aurait pu lui nuire, estimant qu’il n’aurait pas l’espace pour parler de musique, de cinéma ou de pop culture comme il l’envisageait.