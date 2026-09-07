Maxxing : pourquoi cette tendance bien-être peut devenir une source de stress

Du sommeil à l’alimentation en passant par le sport et les soins, la tendance « maxxing » pousse à tout optimiser. Des spécialistes alertent toutefois sur le stress, l’épuisement et les pratiques excessives qu’elle peut entraîner.

Du sommeil à l’alimentation, du sport aux soins de la peau, une même idée gagne les réseaux sociaux : faire toujours plus pour « optimiser » chaque aspect de son quotidien. Baptisée maxxing, cette tendance transforme des habitudes ordinaires de bien-être en routines parfois très poussées, avec trackers, objectifs chiffrés, compléments et protocoles empilés.

Le vocabulaire s’est rapidement décliné : sleep-maxxing pour le sommeil, protein-maxxing pour les apports en protéines, skin-maxxing pour les soins ou encore wellness-maxxing pour l’ensemble du mode de vie. Derrière ces étiquettes, l’intention peut être positive : mieux dormir, bouger davantage, manger plus équilibré ou prendre du temps pour soi.

Mais la logique du « toujours plus » a aussi ses limites. Dans un article mis à jour le 5 septembre, le média santé Health rappelle que la recherche de la santé parfaite peut devenir une nouvelle source de pression. Des routines trop rigides peuvent favoriser le stress, l’épuisement et une image de soi plus négative, surtout lorsque chaque journée devient une succession d’objectifs à atteindre.

Des médecins de l’Ohio State University Wexner Medical Center avaient déjà alerté en juillet sur les versions extrêmes de ces tendances. Ils citent notamment les régimes d’exclusion trop stricts, certaines consommations excessives de compléments ou les programmes physiques disproportionnés. Leur recommandation est plus simple : privilégier des habitudes dont les bénéfices sont établis et qui peuvent tenir dans la durée.

Quand le bien-être devient une course à la perfection

Le piège du maxxing tient moins à l’envie de prendre soin de soi qu’à l’accumulation. Une personne peut commencer par améliorer son sommeil, puis ajouter une routine sportive, plusieurs suppléments, un suivi permanent de ses données et des règles alimentaires de plus en plus nombreuses. À force, le temps consacré à « optimiser » sa santé peut finir par concurrencer le repos, les loisirs ou les relations sociales.

Les professionnels interrogés par l’Ohio State University rappellent aussi qu’une routine vue sur TikTok ou Instagram n’est pas automatiquement adaptée à tout le monde. Les besoins diffèrent selon l’âge, le mode de vie, l’état de santé et les contraintes de chacun. Une habitude utile pour une personne peut être inutile, voire problématique, pour une autre.

Le bon repère reste donc la durabilité. Bouger régulièrement, dormir suffisamment, manger de façon variée, réduire le stress et conserver des liens sociaux solides font partie des piliers mis en avant par la médecine du mode de vie. L’objectif n’est pas de réussir chaque journée à 100 %, mais d’installer quelques habitudes réalistes qui ne transforment pas le bien-être en obligation supplémentaire.

Pour garder le côté motivant du maxxing sans tomber dans l’excès, mieux vaut changer une chose à la fois et observer si elle améliore réellement le quotidien. Une routine qui génère davantage d’anxiété, de fatigue, de dépenses ou de contraintes qu’elle n’apporte de bénéfices mérite d’être réévaluée. Et lorsqu’un changement touche à l’alimentation, aux compléments ou à un problème de santé, l’avis d’un professionnel reste préférable aux conseils viraux.