Mercato : Mathys De Carvalho quitte l’OL pour Al-Diriyah

Le milieu de terrain formé à l'Olympique Lyonnais rejoint le club saoudien Al-Diriyah, promu en Saudi Pro League, pour un contrat courant jusqu'en 2029 et un montant de 1,1 million d'euros assorti d'un intéressement pour l'OL.

L’Olympique Lyonnais a officialisé, lundi 7 septembre 2026, le transfert de son milieu de terrain Mathys De Carvalho vers le club saoudien Al-Diriyah, promu cette saison en Saudi Pro League. Le joueur de 21 ans, formé au centre de formation rhodanien, s’engage avec son nouveau club jusqu’en 2029.

Selon le communiqué officiel du club rhodanien, l’opération porte sur un montant de 1,1 million d’euros, auquel s’ajoute un intéressement de 10 % pour l’OL sur une éventuelle plus-value en cas de revente future du joueur.

Milieu défensif né à Lyon, Mathys De Carvalho a signé son premier contrat professionnel à l’été 2025 avant de faire ses débuts en équipe première le 19 septembre 2025 contre Angers, sous la direction de l’entraîneur Paulo Fonseca. Il a depuis disputé 22 matches toutes compétitions confondues avec les professionnels lyonnais, pour une passe décisive.

Sa place dans la hiérarchie du milieu de terrain s’était réduite depuis le début de la nouvelle saison, dans un secteur de jeu devenu plus concurrentiel. Plusieurs clubs, notamment en Arabie saoudite et au Portugal, avaient manifesté leur intérêt, mais c’est le projet présenté par l’entraîneur portugais d’Al-Diriyah, Bruno Lage, qui a convaincu le joueur de franchir cette étape.

Un promu saoudien qui recrute d’anciens joueurs de Ligue 1

Al-Diriyah, qui dispute sa première saison dans l’élite du football saoudien, a bâti un effectif comptant plusieurs anciens de Ligue 1, parmi lesquels le défenseur congolais Chancel Mbemba, le milieu sénégalais Idrissa Gueye ainsi que les Français Enzo Millot et Gaëtan Laborde.

Bien que formé en France, Mathys De Carvalho a choisi de représenter le Portugal sur le plan international, où il compte une dizaine de sélections avec l’équipe des moins de 20 ans.

Pour l’Olympique Lyonnais, ce transfert clôt le parcours d’un joueur issu de sa propre formation, tout en lui laissant un intérêt financier sur la suite de sa carrière grâce à la clause de plus-value négociée avec Al-Diriyah.