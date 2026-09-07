NYSC 2026 : inscriptions Batch C ouvertes, certificat NERD obligatoire

Le NYSC 2026 ouvre ce 7 septembre les inscriptions du Batch C jusqu’au 13 septembre. Les futurs membres du corps doivent désormais disposer d’un certificat NERD pour achever leur enregistrement.

Le NYSC 2026 Batch C a ouvert lundi 7 septembre son portail d’inscription en ligne au Nigeria. Les diplômés concernés ont jusqu’au dimanche 13 septembre pour effectuer la procédure, avec une nouvelle condition incontournable : disposer d’un certificat de conformité NERD avant de pouvoir finaliser leur enregistrement.

Le portail officiel du National Youth Service Corps affiche la fenêtre « Mobilization Batch C, 2026 » comme active du 7 au 13 septembre. Les candidats doivent utiliser la plateforme officielle pour la première inscription, la revalidation ou, selon leur situation administrative, la remobilisation.

La principale nouveauté tient au contrôle académique. Le NYSC a rendu obligatoire la conformité au Nigeria Education Repository and Databank (NERD), la plateforme nationale chargée notamment de centraliser des travaux universitaires et de vérifier des données et justificatifs académiques. Sans cette validation, l’inscription au Batch C ne peut pas être menée à terme.

Le dispositif NERD s’inscrit dans la politique fédérale de vérification des parcours universitaires et de lutte contre les faux diplômes. Les diplômés sont notamment appelés à faire valider leurs données académiques et, lorsque cela s’applique, leurs travaux de fin d’études avant la mobilisation pour le service national.

La période d’inscription ne dure qu’une semaine. Le NYSC a donc demandé aux futurs membres du corps de ne pas attendre les derniers jours pour régulariser leur situation NERD, afin d’éviter qu’un dossier incomplet ne bloque leur accès à la mobilisation.

Après cette étape en ligne, les candidats éligibles devront suivre les prochaines instructions communiquées dans leur espace NYSC, notamment pour les lettres d’appel et l’affectation au camp d’orientation. Le portail ne garantit pas qu’une inscription terminée attribue automatiquement un flux, un État de déploiement ou un camp précis.