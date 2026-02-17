La culotte menstruelle séduit de plus en plus de femmes

Culotte menstruelle : alternative réutilisable aux protections jetables, elle promet absorption, confort et durabilité. Les modèles commercialisés par la marque Nana, forte de plus de 40 ans d’expertise dans l’hygiène féminine, sont présentés comme capables de couvrir les flux légers à importants, offrant jusqu’à 12 heures de protection et des tailles allant du 2XS au 3XL.

Conçue comme un sous-vêtement technique, la culotte menstruelle repose sur un assemblage de couches textiles complémentaires : une couche d’absorption, une couche de rétention et une couche imper-respirante pour limiter les fuites et la sensation d’humidité. Selon le fabricant, ces couches permettent de porter la culotte seule ou en complément d’une autre protection selon l’intensité du flux, et conviennent également à des fuites urinaires légères.

Les modèles proposés couvrent trois niveaux d’absorption — flux léger, flux modéré et flux important — et se déclinent en différentes coupes (bikini, hipster, taille haute) afin de répondre à des usages variés : nuit, journées prolongées de travail, télétravail ou activités sportives modérées.

Entretien, durabilité et critères de choix

La durabilité fait partie des arguments avancés pour la culotte menstruelle. Les produits Nana sont annoncés comme réutilisables et résistants jusqu’à 50 lavages si les consignes d’entretien sont respectées. Le protocole recommandé inclut généralement un rinçage à l’eau froide après utilisation, un lavage en machine à basse température et un séchage à l’air libre.

La composition textile est également mise en avant : certains modèles disposent du label OEKO-TEX® Standard 100, qui atteste que les textiles ont été testés pour détecter la présence de substances nocives, ce qui constitue un repère pour les consommatrices soucieuses de la sécurité des matériaux en contact prolongé avec la peau.

Le choix d’une culotte menstruelle repose principalement sur l’évaluation du flux ; une protection adaptée évite inconfort et surépaisseur perçue. Parmi les autres critères à prendre en compte figurent la coupe pour un maintien optimal, la durée de protection annoncée, les certifications textiles et la facilité d’entretien.

La marque recommande parfois d’acquérir plusieurs culottes afin d’alterner en fonction des jours du cycle et d’assurer une rotation suffisante pour le lavage et le séchage. L’intégration de la culotte menstruelle dans la routine dépend donc de la disponibilité d’un stock domestique suffisant et du respect des consignes d’entretien.

Sur le plan social, Nana indique mener des actions de solidarité : depuis 2011, la marque a donné plus de 5 millions de serviettes à la Croix-Rouge française et travaille avec l’ADSF (Association pour le Développement de la Santé des Femmes) pour accompagner les personnes touchées par la précarité menstruelle.