Groenland : 200 millions d’euros de l’UE pour internet, énergie et minerais

L’Union européenne engage 200 millions d’euros au Groenland en 2026 et 2027. Le paquet vise la connectivité numérique, l’énergie propre, les minerais critiques et plusieurs secteurs de la vie quotidienne.

L’Union européenne a annoncé lundi 7 septembre à Nuuk un paquet d’investissement de 200 millions d’euros destiné au Groenland pour 2026 et 2027. Le programme, présenté par Ursula von der Leyen, cible notamment la connectivité numérique, l’énergie propre et l’exploitation durable des minerais critiques.

Le financement doit soutenir des câbles sous-marins et des liaisons satellitaires, des projets hydroélectriques, l’extraction de matières premières stratégiques, mais aussi le logement, le tourisme durable, la pêche, l’éducation et les petites entreprises. Bruxelles inscrit l’ensemble dans son initiative Global Gateway.

Une nouvelle déclaration commune a été signée à Nuuk par la présidente de la Commission européenne, le Premier ministre groenlandais Jens-Frederik Nielsen et la Première ministre danoise Mette Frederiksen. Le texte élargit la coopération économique entre l’Union européenne et le territoire autonome danois, qui ne fait plus partie du bloc depuis 1985.

Le Groenland occupe une place croissante dans la stratégie arctique de l’Europe en raison de sa position géographique, de ses ressources minières et des enjeux de connectivité dans le Grand Nord. Les minerais critiques figurent parmi les priorités européennes, alors que le bloc cherche à diversifier ses approvisionnements pour l’industrie, les technologies propres et les équipements numériques.

L’annonce intervient aussi dans un contexte de fortes tensions géopolitiques autour de l’île. Le président américain Donald Trump a répété ces derniers mois que les États-Unis devraient contrôler le Groenland, une perspective rejetée par les autorités groenlandaises et danoises. L’Union européenne a réaffirmé que l’avenir du territoire devait être décidé par les Groenlandais et le Danemark.

Les Européens avaient déjà affiché leur soutien politique au Groenland et au Danemark face aux revendications américaines. Le nouvel engagement financier transforme désormais cette solidarité en projets concrets, avec une mise en œuvre annoncée dès cette année et en 2027.

Bruxelles envisage parallèlement d’augmenter fortement son soutien au Groenland dans son prochain cadre budgétaire. La Commission a proposé une enveloppe de 530 millions d’euros pour la période 2028-2034, un montant qui reste soumis aux négociations budgétaires européennes.