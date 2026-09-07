Afrique du Sud-Australie : Bavuma et de Kock reviennent pour les ODI

La série Afrique du Sud-Australie en ODI se jouera avec un groupe sud-africain renforcé : Temba Bavuma reprend le capitanat, Quinton de Kock revient après avoir été ménagé et Gerald Coetzee retrouve le format 50 overs.

L’Afrique du Sud a retenu un groupe de 16 joueurs pour les trois ODI à domicile contre l’Australie, programmés du 24 au 30 septembre. Temba Bavuma reprend le capitanat de la sélection en format 50 overs, tandis que Quinton de Kock et plusieurs cadres reviennent dans le groupe.

Bavuma n’avait plus disputé d’ODI avec les Proteas depuis la série contre l’Inde en décembre 2025. Le rapide Gerald Coetzee retrouve lui aussi la sélection dans ce format, qu’il n’avait plus joué en équipe nationale depuis la Coupe du monde 2023.

De Kock, Aiden Markram, Marco Jansen, Lungi Ngidi, David Miller et Corbin Bosch réintègrent le groupe après avoir été laissés au repos pour la série face à la Namibie. Kagiso Rabada, en revanche, manquera les trois rencontres en raison d’une blessure et espère être disponible pour les Tests qui suivront.

La série débutera le 24 septembre à Durban, avant un deuxième ODI le 27 septembre à Johannesburg et une dernière rencontre le 30 septembre à Potchefstroom. Elle ouvre une séquence importante de la saison à domicile, avant notamment les Tests contre l’Australie.

Un test à un an de la Coupe du monde 2027

Pour les Proteas, ces trois matches s’inscrivent dans la préparation de la Coupe du monde masculine de cricket 2027, organisée en Afrique du Sud, au Zimbabwe et en Namibie. À un peu plus d’un an du tournoi, le staff veut stabiliser l’ossature du groupe tout en évaluant les options disponibles.

Le sélectionneur Shukri Conrad dispose notamment de plusieurs solutions dans l’attaque rapide avec Coetzee, Ottneil Baartman, Kwena Maphaka, Ngidi, Bosch et Jansen. Bjorn Fortuin et Keshav Maharaj constituent les deux principales options de spin retenues pour la série.

Le retour simultané de Bavuma, de Kock et de plusieurs joueurs expérimentés rapproche l’Afrique du Sud de son effectif de référence pour ce rendez-vous contre l’Australie. D’autres séries contre le Bangladesh et l’Angleterre doivent ensuite permettre d’affiner le groupe en vue du Mondial 2027.