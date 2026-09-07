Bénin : décès de Rabby Slo aux États-Unis des suites d’un accident

Le média béninois Le Matinal annonce ce lundi 7 septembre 2026 le décès aux États-Unis du chanteur Rabby Slo, victime d’un grave accident de la circulation fin août. Bénin Web TV n’a pas encore obtenu de confirmation indépendante de sa famille ou de son management.

Le média béninois Le Matinal a annoncé ce lundi 7 septembre 2026 le décès aux États-Unis du chanteur Rabby Slo, quelques jours après le grave accident de la circulation dont l’artiste avait été victime. À l’heure de cette publication, Bénin Web TV n’a pas obtenu de confirmation indépendante de sa famille ou de son management.

Dans un article publié ce lundi, Le Matinal a affirmé que l’artiste béninois est décédé aux États-Unis. Le média indique que Rabby Slo n’aurait pas survécu aux soins qui lui étaient administrés après son accident survenu à la fin du mois d’août.

Quelques jours plus tôt, l’état de santé du chanteur avait suscité une vive inquiétude. Son accident avait été annoncé par son entourage et plusieurs médias béninois avaient fait état d’une situation jugée critique. Sa famille et sa direction artistique avaient alors appelé à la retenue face aux nombreuses informations circulant sur les réseaux sociaux.

Une figure marquante de la musique béninoise

Rabby Slo s’est imposé au fil des années comme l’une des voix familières de la scène musicale béninoise. Son univers mêle sonorités contemporaines et rythmes traditionnels du Bénin, notamment à travers l’AfroTchink, une identité musicale à laquelle son nom reste fortement associé.

Après de longues années passées aux États-Unis, l’artiste avait retrouvé le public béninois en 2023. Ce retour avait ravivé les souvenirs d’une carrière construite entre le Bénin et l’étranger, avec plusieurs titres et apparitions qui ont marqué ses admirateurs.

L’annonce rapportée par Le Matinal intervient alors que les proches et les fans de Rabby Slo suivaient depuis plusieurs jours l’évolution de son état de santé. Bénin Web TV présente ses condoléances à la famille du disparu et à tous ses fans.