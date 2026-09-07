Curtain crop : la coupe courte souple qui monte à l’automne 2026

À mi-chemin entre la pixie allongée et le mini-bob, la curtain crop revient au premier plan cet automne. Souple, séparée au milieu et volontairement peu figée, elle mise sur le mouvement et un coiffage léger.

À mi-chemin entre la pixie allongée et le mini-bob, la curtain crop s’impose parmi les coupes courtes les plus regardées de l’automne 2026. Son signe distinctif : une longueur souple autour du visage, une raie centrale ou légèrement décalée et deux mèches qui retombent comme un rideau, sans effet trop travaillé.

Le principe est moins de sculpter une coupe parfaitement figée que de laisser vivre la matière. Les côtés et l’arrière restent courts ou intermédiaires, tandis que l’avant conserve assez de longueur pour encadrer le visage. Résultat : une silhouette plus douce qu’une pixie classique et plus dégagée qu’un carré court.

Vogue a remis cette coupe au premier plan le 6 septembre, après l’avoir déjà repérée dans les rues et salons de Londres et de New York. La tendance s’inscrit dans un mouvement plus large observé cette saison : des cheveux moins « coiffés », plus mobiles, brillants et faciles à remettre en place au quotidien.

Son intérêt tient surtout à cette apparente simplicité. La curtain crop peut se porter lisse, légèrement ondulée ou texturée, avec un rendu plus ou moins androgyne selon la longueur conservée sur le dessus. Sur cheveux bouclés ou très texturés, l’idée peut être adaptée en jouant davantage sur le volume et la définition que sur l’effet de mèches parfaitement séparées.

Pour garder son mouvement, mieux vaut privilégier des soins cheveux légers et éviter les produits trop riches appliqués près des racines. Une petite quantité de crème coiffante légère ou de gel souple sur les longueurs suffit généralement à dessiner les mèches de devant. Sur cheveux fins, un peu de mousse ou de spray de volume à la racine peut aider à conserver du relief.

Le séchage peut rester très simple : aux doigts pour un fini naturel, ou avec une petite brosse ronde uniquement sur l’avant si l’on souhaite accentuer l’ouverture du visage. Le but n’est pas d’obtenir deux « rideaux » rigides, mais une séparation souple qui bouge au fil de la journée.

Avant de couper, le plus utile reste de discuter avec le coiffeur de la longueur minimale à conserver autour des tempes et du front. C’est elle qui permet ensuite de varier le tombé, de glisser les mèches derrière les oreilles ou de faire évoluer la coupe vers un mini-bob au fil de la repousse.

Cette tendance rejoint ainsi l’une des grandes directions beauté de 2026 : des coupes plus personnelles, faciles à vivre et pensées pour accompagner la texture naturelle plutôt que la contraindre.