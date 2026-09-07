Ghana : 4 289 coupures de fibre, la NCA prépare des compensations

Les coupures de fibre au Ghana ont atteint 4 289 incidents au premier semestre 2026. La National Communications Authority prépare un cadre de compensation des abonnés et de sanctions pour les opérateurs lorsque les standards de service ne sont pas respectés.

Le Ghana prépare un mécanisme de compensation pour les abonnés touchés par certaines pannes de téléphonie mobile et de haut débit, après 4 289 coupures de fibre enregistrées au premier semestre 2026. Le ministre de la Communication, des Technologies numériques et de l’Innovation, Samuel Nartey George, a annoncé lundi 7 septembre à Accra avoir chargé la National Communications Authority (NCA) d’élaborer ce nouveau cadre de recours pour les clients.

Le dispositif n’est pas encore entré en vigueur. Les modalités de calcul, les critères d’éligibilité et la date exacte d’application doivent encore être fixés par le régulateur. Le gouvernement veut néanmoins que le cadre de réparation des clients et les sanctions contre les opérateurs défaillants soient prêts avant la fin de l’année.

Cette réforme intervient dans un contexte de forte pression sur les réseaux. Les projections du secteur font état de 8 578 coupures de fibre sur l’ensemble de 2026 si le rythme observé au premier semestre se maintient. Le coût moyen de réparation est estimé à environ 2 045 dollars par incident, tandis que plus de 20 millions de dollars auraient déjà été consacrés aux réparations en 2025.

Les travaux routiers constituent l’une des principales causes des interruptions. Les excavations non coordonnées associées aux chantiers routiers, notamment ceux du programme Big Push, représentent environ la moitié des coupures liées aux routes chaque mois. Des dommages récents ont provoqué des interruptions de plus de 17 heures sur l’axe Winneba–Mankessim, de plus de 19 heures entre Ho et Ziope et d’environ neuf heures entre Hwediem et Goaso.

Des pénalités pour les dommages causés aux réseaux

La NCA finalise parallèlement un cadre de coordination obligeant les agences routières et les entreprises de travaux à échanger avec les opérateurs de télécommunications avant toute excavation. Le projet prévoit des pénalités de recouvrement des coûts lorsque des tiers endommagent les infrastructures de fibre optique.

Les règles de qualité de service doivent également être révisées afin de distinguer les pannes imputables aux opérateurs de celles provoquées par des tiers. Cette distinction doit permettre au régulateur de sanctionner les manquements relevant réellement des opérateurs tout en organisant une réparation pour les clients lorsque la qualité de service tombe sous les seuils requis.

Le gouvernement prépare en outre une politique dite « Dig Once », élaborée avec le ministère des Routes et des Autoroutes. Le texte prévoit d’intégrer des chambres et conduits de fibre dans les nouveaux projets routiers afin de limiter les excavations répétées et les dommages aux câbles.

Le renforcement de la résilience intervient alors que les opérateurs accélèrent leurs investissements. MTN Ghana prévoit notamment de déployer 800 nouveaux sites mobiles en 2026, dont 180 étaient déjà opérationnels au début de septembre, tandis que l’ouverture du marché de la 5G doit se poursuivre avant la fin de l’année.