Mauritanie : 07 militaires retrouvés sains et saufs après une opération de secours en mer

Portés disparus depuis plusieurs jours après une opération de sauvetage au large de Nouakchott, sept militaires mauritaniens ont été retrouvés sains et saufs, a annoncé vendredi 23 janvier le ministère de la Défense.

Dans un communiqué, le ministère précise que l’embarcation et son équipage ont été localisés à l’issue des opérations de recherche, sans fournir de détails sur les circonstances de l’incident. Les militaires participaient mardi à une opération de secours d’une vedette de la marine immobilisée après que son hélice s’est retrouvée prise dans des filets, à environ 30 miles au nord du port de Nouakchott.

Le contact avait été rompu avec les sept marins dans la nuit de mardi à mercredi, déclenchant des recherches menées mercredi 21 et jeudi 22 janvier. La vedette en difficulté a depuis été rapatriée au port de Nouakchott.

Des incidents liés à des filets de pêche abandonnés, souvent responsables de problèmes de navigation et de pollution maritime, sont régulièrement signalés dans cette zone.