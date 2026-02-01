Matthieu Delormeau : un chauffeur VTC a porté plainte pour violences et menaces

Matthieu Delormeau est visé par une plainte pour violences et menaces déposée par un chauffeur VTC après une altercation survenue le jeudi 22 janvier à Paris, à la sortie des studios du Lendit où se déroulaient des tournages de l’émission TBT9. La police est intervenue et le chroniqueur a été entendu au commissariat ; le chauffeur a, lui, déposé plainte, selon les éléments communiqués.

Selon la compagnie du chauffeur, Matthieu Delormeau aurait demandé un VTC pour rentrer chez lui après les enregistrements. À bord, il aurait sommé le conducteur de « rouler vite » en raison d’un impératif, puis se serait montré désagréable en lui reprochant d’avoir laissé la vitre ouverte malgré le froid.

La situation aurait dégénéré quelques instants plus tard lorsque, agacé par le comportement du passager, le chauffeur aurait quitté le périphérique, s’être garé et demandé à Matthieu Delormeau de quitter le véhicule afin d’en trouver un autre. Le chroniqueur l’aurait alors agressé physiquement et verbalement, le saisissant par le col, en le menaçant et en l’insultant, selon la version fournie par la compagnie.

Récit des faits, interventions et suites immédiates

Sur les ondes de TBT9, l’animateur Cyril Hanouna a livré une version plus mesurée des événements en expliquant que Matthieu Delormeau l’avait appelé en pleine soirée pour demander de l’aide. D’après Hanouna, Delormeau évoquait un « énorme problème » avec un chauffeur qui, selon le chroniqueur, proférait des propos homophobes. L’animateur a indiqué avoir entendu au téléphone que le chauffeur prenait ses affaires pour les mettre dehors et que Matthieu insultait l’homme.

Les faits se seraient déroulés boulevard Malesherbes, dans le 17e arrondissement. Lorsque Cyril Hanouna est arrivé sur place, Matthieu Delormeau et le chauffeur avaient déjà quitté les lieux. La police avait été prévenue après, toujours d’après les informations communiquées, que le chroniqueur « a frappé la voiture du chauffeur et a abîmé un radar de recul ».

À la suite de l’altercation, le chauffeur VTC a déposé plainte pour violences et menaces. Le chroniqueur a également été entendu au commissariat ; Cyril Hanouna n’a pas précisé s’il s’agissait d’une audition libre ou d’une garde à vue. Ces événements interviennent quelques semaines après une précédente absence de Matthieu Delormeau, consécutive à une violente chute dans ses escaliers, et alors qu’il avait rejoint TBT9 en septembre dernier.

Plusieurs observateurs ont également souligné les possibles répercussions professionnelles pour le chroniqueur au sein du groupe M6 et de la chaîne W9, la direction du groupe étant qualifiée de « bien plus tatillonne » par rapport à celle de C8, selon les éléments publiés.