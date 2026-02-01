Marlène Schaff revient sur ses difficultés financières après la Star Academy 2024

Connue du grand public pour son rôle de répétitrice puis de professeure d’expression scénique à la Star Academy, Marlène Schaff a traversé une période de grande fragilité après l’édition 2024 du programme : annulation de son spectacle pour raisons de santé, perte de revenus et reprise annoncée de sa création A Queen Is Born à partir du 18 mars 2026 à l’Alhambra, où elle incarnera le personnage de Petra. Invitée le 29 janvier 2026 sur Europe 1 dans l’émission Culture Médias, elle a exposé sans détour les conséquences humaines et financières de cette épreuve.

Depuis plusieurs saisons, Marlène Schaff est l’un des visages récurrents et reconnus de la Star Academy, intervenant en tant que répétitrice et coach scénique auprès des candidats. Son rôle consiste à préparer les élèves aux exigences de la scène et à les accompagner techniquement et artistiquement lors des primes. Derrière cette image d’encadrante exigeante mais bienveillante, l’artiste travaille également sur des projets personnels, parmi lesquels le spectacle A Queen Is Born.

Ce projet personnel, destiné à présenter un univers scénique et dramatique propre, devait être joué l’an dernier. Marlène Schaff a toutefois été contrainte d’annuler « à la dernière minute » ces représentations en raison de « sérieux problèmes de santé », une décision qu’elle a expliquée publiquement et avec franchise. Elle a évoqué une alternance entre répétitions et examens médicaux, et a résumé sa lutte par cette formule : « quand ça ne veut pas… ça ne veut pas ».

Marlène Schaff détaille les mois difficiles et la main tendue d’Héléna

Après l’annulation, la succession d’événements a pesé sur sa santé et sa carrière : perte de la voix, essoufflement et incapacité à assurer des représentations. Marlène a déclaré : « Je me réveillais le matin complètement aphone, et surtout, je ne respirais plus », rendant impossible toute montée sur scène. Sur le plan professionnel, l’arrêt des dates a entraîné une disparition des revenus et une incertitude quant à la pérennité de son rôle au sein de la Star Academy.

Face à cette situation, l’artiste a livré des témoignages francs, confessant sa situation financière : « Je me retrouve vraiment avec plus rien. Je n’ai pas de travail. Donc je vis sur mes économies ». Dans plusieurs interventions médiatiques, Marlène a qualifié cette période de « traumatisante » et a même avoué avoir envisagé d’arrêter sa carrière, expliquant : « À ce stade-là, j’avais abandonné. Je me suis dit : tant pis, j’arrête ».

Un soutien est toutefois venu d’une ancienne élève de la Star Academy, Héléna, qui l’a contactée pour lui proposer un accompagnement en vue d’une tournée. Marlène Schaff a décrit ce geste comme déterminant : « Ça m’a fait énormément de bien. Je n’étais plus en train de me morfondre sur moi‑même », et a ajouté que l’« énergie » d’Héléna avait eu un effet positif. Le lien né lors de la saison 2023 s’est avéré précieux durant la période sombre traversée par la répétitrice.

Héléna, mentionnée par Marlène, connaît depuis la sortie du château un parcours marqué par des succès commerciaux et médiatiques, dont un album certifié platine et des nominations aux Victoires de la Musique, selon les éléments rapportés. Grâce à cet appui, Marlène Schaff a pu relancer son projet : A Queen Is Born sera joué à partir du 18 mars 2026 à l’Alhambra, où elle interprétera le rôle de Petra, un personnage rapproché de son propre parcours.