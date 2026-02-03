Marine Le Pen entachée, son ex Louis Aliot cité dans l’affaire Jeffrey Epstein

Des courriels issus de la correspondance de Jeffrey Epstein citent Louis Aliot, ancien compagnon de Marine Le Pen et maire de Perpignan, dans des échanges évoquant des pistes de financement pour le Front national (devenu Rassemblement national). Ces révélations, rendues publiques par le journaliste Michael Wolff, s’inscrivent dans une série de documents où figurent déjà des personnalités internationales. Parallèlement, Donald Trump s’est défendu publiquement des accusations le reliant à l’île d’Epstein, annonçant vouloir poursuivre en justice un maître de cérémonie qu’il qualifie de « pathétique ».

Selon Michael Wolff, des discussions ont eu lieu entre Louis Aliot et Steve Bannon, présenté comme l’un des conseillers de la droite dure américaine, lors d’un dîner à Londres organisé en marge d’une visite de Donald Trump en Europe. Ces échanges figurent dans la correspondance liée à Jeffrey Epstein et ont été commentés par le journaliste dans des courriels datant de 2018.

Le contenu cité par Wolff évoque explicitement une réunion « avec des personnalités de la droite française, dont le mari de Le Pen, au sujet du refinancement du Front national, car apparemment une bonne partie de leur argent provient de Russie ». Sur ce point, Mediapart a déjà publié des articles indiquant que, en 2014, le Front national aurait bénéficié de deux prêts russes d’un montant total de 11 millions d’euros pour financer ses campagnes.

Descriptions des échanges et éléments financiers évoqués

Dans les courriels reproduits par Wolff, l’auteur livre aussi des réflexions sur l’allure et le fonctionnement des cercles populistes : « Ces types avaient l’air idiot, purs et durs, et Bannon, entouré de ses gardes du corps à l’allure de voyous et de ses conseillers blogueurs farfelus, prospère précisément parce que le monde du populisme est si peu professionnel (voire grotesque). »

Un autre message, daté d’avril 2019 et attribué à un proche d’Epstein, fait état d’un soutien financier potentiel en direction du RN. Le courrier contient la mention suivante : « Je viens d’appeler mes gars au Front national – Je crois avoir fait mouche sur leur financement !!! » Ce même échange évoque un prêt à taux zéro et avance un montant de 4,7 millions d’euros, somme qui serait liée à la campagne de Jordan Bardella lors des élections européennes de 2019, présentée comme un prêt sans intérêt.

Les documents citent également des commentaires de l’entourage d’Epstein au sujet de la stratégie de communication : « Le Pen va attendre avant de faire une annonce, car les médias s’emballent déjà pour le montant des fonds levés » et « Le Pen contrôle la situation ».

Interrogés sur l’existence de ce rendez‑vous et sur d’éventuels financements en provenance des États‑Unis, le journal l’Humanité indique que ni le Rassemblement national ni Louis Aliot n’ont souhaité répondre aux questions posées.