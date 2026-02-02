Marie-Claude Pietragalla : la mort de son père a bouleversé sa grossesse à 41 ans

Ce 2 février 2026, Marie‑Claude Pietragalla fête ses 63 ans. Ancienne étoile de l’Opéra de Paris devenue chorégraphe reconnue, elle est aussi connue pour avoir traversé un épisode familial douloureux lorsqu’elle attendait sa fille, Lola, et pour avoir construit, avec le danseur et chorégraphe Julien Derouault, une compagnie où la création se mêle à la vie familiale.

Formée à la rigueur de la danse classique et consacrée très tôt parmi les figures de la scène française, Marie‑Claude Pietragalla a développé une carrière marquée par l’exigence technique et l’affirmation chorégraphique. Son parcours public — des planches de l’Opéra aux plateaux de création contemporaine — s’accompagne d’une vie privée relativement discrète, ponctuée toutefois d’événements personnels majeurs.

La danseuse a vécu, alors qu’elle était enceinte, la perte d’un proche parent qui l’a profondément affectée. Dans des entretiens, elle a évoqué la cohabitation de la joie d’attendre un enfant et du chagrin du deuil, soulignant l’intensité de ce double mouvement émotionnel.

Une maternité marquée par le deuil

Marie‑Claude Pietragalla a raconté à plusieurs reprises ce moment charnière. Dans une interview accordée en 2013 au journal Le Matin, elle a déclaré : « J’ai perdu mon papa en 2003, dans des circonstances très difficiles. J’étais enceinte et je pense qu’il ne l’a pas compris. Le plus grand regret de ma vie, c’est que mon père n’a pas vu ma fille… » Elle y a versé des larmes en exprimant la difficulté à verbaliser ces blessures intimes.

La naissance de sa fille, survenue alors qu’elle était âgée de 41 ans, a été présentée par la danseuse comme un événement fondateur et lumineux au sein d’une période douloureuse. Selon les éléments publiés, cette maternité a offert un point d’ancrage personnel et une nouvelle source d’énergie, tant sur le plan familial que créatif.

Aux côtés de Julien Derouault, son compagnon à la ville et à la scène, elle a cofondé la compagnie Le Théâtre du Corps Pietragalla‑Derouault. Les deux artistes ont articulé leur travail autour de la rencontre entre mouvement et humanité, intégrant l’expérience personnelle — deuil et maternité compris — dans une démarche chorégraphique plus incarnée.

Dans un entretien pour Radio France en 2021, Marie‑Claude Pietragalla a décrit son père comme « un héros » et un « rêveur », le comparant au personnage de Monsieur Hulot de Jacques Tati. Elle a également expliqué que, dans sa famille, l’expression des sentiments restait relativement rare du côté paternel, alors que sa mère était davantage démonstrative et tactile.

Ces confidences publiques, recueillies au fil d’interviews, éclairent la manière dont la perte d’un parent a été intégrée à son histoire personnelle et artistique, et comment la maternité a été vécue comme une réponse intime à ce deuil.