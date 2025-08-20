Marco Rubio annonce de nouvelles sanctions américaines contre des juges de la CPI

PAR PAYS
Les États-Unis ont annoncé mercredi l’imposition de nouvelles sanctions visant quatre membres de la Cour pénale internationale (CPI) — deux juges et deux procureurs — institution vivement critiquée par l’administration Trump. Dans un communiqué, le secrétaire d’État Marco Rubio a désigné Kimberly Prost (Canada), Nicolas Guillou (France), Nazhat Shameem Khan (Fidji) et Mame Mandiaye Niang (Sénégal), les accusant d’avoir « directement participé aux efforts déployés par la CPI pour enquêter, arrêter, détenir ou poursuivre des ressortissants des États‑Unis ou d’Israël, sans le consentement de l’un ou l’autre de ces pays ».

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a salué ces sanctions, félicitant Marco Rubio pour sa décision visant des magistrats de la CPI à La Haye et qualifiant l’action de « décisive » contre ce qu’il a décrit comme une campagne de diffamation visant Israël et son armée. Benjamin Netanyahu est par ailleurs visé, depuis novembre 2024, par un mandat d’arrêt de la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité dans la bande de Gaza.

