Marché régional de Houéssi à Èkpè: un projet structurant pour l’économie locale

La commune de Sèmè-Podji s’apprête à franchir une étape majeure avec le projet de construction du marché régional de Houéssi à Èkpè.

La mission de maîtrise d’œuvre complète engagée pour cette infrastructure marque la volonté des autorités de doter les communes d’équipements marchands modernes, fonctionnels et à forte valeur économique.

Pensé comme un marché de grand standing, le futur complexe vise à améliorer durablement les conditions d’exercice des activités commerciales tout en renforçant l’attractivité économique de la zone.

Au-delà de son rôle commercial, le projet est appelé à générer une augmentation significative des recettes communales et à créer de nombreux emplois directs et indirects liés à son exploitation.

Les travaux prévus intègrent la construction de halles, de boutiques, de magasins et de hangars, ainsi que la viabilisation complète du site. Des services essentiels, des aires de stationnement et diverses commodités d’accompagnement viendront compléter l’ensemble afin d’offrir un cadre moderne, sécurisé et adapté aux besoins des commerçants comme des usagers.

À travers ce projet, Houéssi s’annonce comme un futur pôle commercial de référence, au service du développement local et régional.