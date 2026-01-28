Marc Lavoine aux côtés de Brigitte Macron au défilé de la Fashion Week

La Fashion Week de Paris bat son plein au cœur de la capitale et attire une fois de plus personnalités et figures médiatiques, entre défilés de créateurs et soirées caritatives. Sur place, plusieurs couples et invités de marque se sont fait remarquer : Florent Manaudou et Elsa Bois ont assisté au défilé de la marque AMI, tandis que Marc Lavoine, accompagné de Brigitte Macron, était présent au show de Stéphane Rolland au Cirque d’Hiver Bouglione, où Adriana Karembeu a clôturé le défilé.

Cyril Hanouna, lui, ne faisait pas partie des invités : l’animateur a récemment critiqué la présence de certaines personnalités à la Fashion Week, estimant qu’elles n’avaient « rien à y faire », et a expliqué qu’il refusait systématiquement les invitations. Cette position est intervenue juste avant l’annonce de la déprogrammation de son émission Tout Beau, tout neuf, selon les informations relayées par la presse.

La présence de Florent Manaudou et d’Elsa Bois a été particulièrement remarquée car, depuis l’annonce de leur relation après la dernière saison de Danse avec les stars, le couple n’avait pas encore assisté officiellement ensemble à un défilé. Elsa Bois avait par ailleurs déclaré à Télé Star, en août dernier, vouloir préserver sa vie privée après une relation très médiatisée avec Michou, précisant qu’elle souhaitait « garder plus de choses pour [elle] ».

AMI, Stéphane Rolland et les moments marquants de la Fashion Week

Mercredi 21 janvier, le défilé de la marque AMI a rassemblé des invités du monde du sport et du spectacle. Pour Florent Manaudou et Elsa Bois, il s’agissait d’une première apparition commune lors d’un événement officiel lié à la Fashion Week. Les images et les regards concentrés sur le couple ont alimenté les publications et les comptes présents sur place.

Au Cirque d’Hiver Bouglione, le créateur Stéphane Rolland proposait un défilé au profit de la Fondation des Hôpitaux dans le cadre de l’opération Pièces Jaunes. Ouvert au public, le défilé affichait des billets vendus entre 20 et 50 euros, selon les éléments communiqués. Adriana Karembeu a eu l’honneur de clore le spectacle, apparaissant vêtue d’une tenue blanche qui a suscité l’émotion de son compagnon Marc Lavoine, assis aux premières loges.

Brigitte Macron, marraine de l’opération Pièces Jaunes, assistait également au défilé. Parmi les personnalités présentes, Bernard Montiel a partagé plusieurs photos d’Adriana Karembeu sur son compte Instagram, comparant la mannequin à « un ange ». La publication a rapidement généré de nombreux commentaires d’internautes, parmi lesquels on a notamment pu lire : « Sublime Adriana comme d’habitude », « D’une élégance la classe rien à dire magnifique », « C’est de toute beauté », « Adriana est magnifique », « Quelle élégance Adriana K.! Un bel aperçu en images pour la bonne cause! Merci pour ce partage », « Adriana est sublime, quelle beauté », « Elle est sublime » ou encore « Elle est trop belle dans cette tenue ».