Manifestation d’extrême droite au Royaume‑Uni : Starmer promet de ne pas tolérer l’intimidation

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a prévenu dimanche 14 septembre qu’il n’acceptera pas que des personnes soient intimidées en raison de leurs origines ou de la couleur de leur peau, au lendemain d’un rassemblement d’extrême droite ayant réuni plus de 110 000 personnes à Londres. Sur X, dans sa première réaction à la manifestation organisée par l’agitateur d’extrême droite Tommy Robinson, il a rappelé que le droit de manifester pacifiquement est « un élément fondamental des valeurs de notre pays ». Il a ajouté que « nous ne tolérerons pas les agressions envers les policiers qui exercent leur travail, ni que des individus se sentent intimidés dans nos rues à cause de leurs origines ou de la couleur de leur peau ».