PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Manifestation d’extrême droite au Royaume‑Uni : Starmer promet de ne pas tolérer l’intimidation

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Ankara : des dizaines de milliers au rassemblement de l’opposition

Drone en Roumanie : l’ambassadeur russe convoqué

Cyclisme : dernière étape du Tour d’Espagne définitivement arrêtée par des manifestants pro-palestiniens

Kiev revendique deux frappes contre le réseau ferroviaire russe

Pourparlers commerciaux Chine–États-Unis à Madrid (Pékin)

Le Français Jimmy Gressier sacré champion du monde du 10 000 m à Tokyo

Athlétisme: le Jamaïcain Oblique Seville et l’Américaine Melissa Jefferson-Wooden sacrés champions du monde du 100 m

Vatican: Léon XIV souffle ses 70 bougies sous les acclamations des fidèles

Népal: 72 morts lors des manifestations, selon le gouvernement

Népal : la nouvelle Première ministre promet de répondre aux revendications des manifestants

VOIR TOUS LES FLASHS

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a prévenu dimanche 14 septembre qu’il n’acceptera pas que des personnes soient intimidées en raison de leurs origines ou de la couleur de leur peau, au lendemain d’un rassemblement d’extrême droite ayant réuni plus de 110 000 personnes à Londres. Sur X, dans sa première réaction à la manifestation organisée par l’agitateur d’extrême droite Tommy Robinson, il a rappelé que le droit de manifester pacifiquement est « un élément fondamental des valeurs de notre pays ». Il a ajouté que « nous ne tolérerons pas les agressions envers les policiers qui exercent leur travail, ni que des individus se sentent intimidés dans nos rues à cause de leurs origines ou de la couleur de leur peau ».

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!