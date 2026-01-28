Malik Bentalha critique Franck Gastambide

Malik Bentalha et Franck Gastambide, longtemps associés à l’écran et en coulisses, se seraient distancés définitivement après plusieurs succès communs, dont Taxi 5. L’humoriste, désormais très actif sur YouTube avec des parodies virales, a évoqué publiquement cette rupture amicale alors que l’acteur-réalisateur fait l’objet d’accusations de violences formulées par plusieurs plaignantes en 2025.

Repéré par Jamel Debbouze au début des années 2010, Malik Bentalha a rapidement gagné la scène du stand-up et le soutien de figures clés du milieu. Après des passages sur les plateaux et un one-man-show mis en scène par Alex Lutz, sa trajectoire a pris une autre dimension grâce à sa collaboration avec Franck Gastambide, réalisateur et comédien connu pour Les Kaïra et Pattaya.

Les films portés par Gastambide ont permis à Bentalha d’accéder à une visibilité nationale : Pattaya a rassemblé près de 2 millions de spectateurs, puis le duo a participé au cinquième volet de la franchise Taxi, produit sous l’égide de Luc Besson, qui a franchi la barre des 3 millions d’entrées. Ces succès n’ont toutefois pas empêché un éloignement progressif entre les deux hommes, relaté par la presse spécialisée.

De la complicité à la distance : paroles, parodies et accusations

Selon GQ France, après le relais médiatique du succès de Taxi 5, Malik Bentalha et Franck Gastambide ont « cessé de se fréquenter » et l’acteur-réalisateur aurait « disparu de la photo de famille » du comédien. Le terme de « divorce amical » a été employé pour qualifier leur séparation, sans que des motifs précis et publics liant cet éloignement uniquement aux retombées professionnelles ne soient établis.

En 2025, plusieurs accusations ont placé Franck Gastambide au centre d’un scandale : six femmes ont porté des accusations de violences physiques, sexuelles et psychologiques, information relayée dans la presse. Ces éléments ont coïncidé avec une mise en lumière médiatique différente pour chacun des protagonistes.

De son côté, Malik Bentalha concentre son activité sur des pastilles humoristiques diffusées sur YouTube. Après avoir parodié des figures et médias comme Pascal Praud ou CNews, il a notamment publié MOSCOU, une fausse bande-annonce où un personnage nommé Fred incarne un acteur-réalisateur égocentrique. Dans cette pastille, le personnage renvoie à des codes déjà exploités par Bentalha pour brocarder des attitudes jugées auto-centrées chez certains professionnels du cinéma.

Interrogé par GQ, Malik Bentalha a commenté la rupture en déclarant : « Ce sont deux chemins qui se sont séparés à un moment. » et ajoutant : « J’ai choisi de suivre ma vision des choses. Je lui souhaite de faire sa vie, que ça continue à marcher pour lui. J’ai pris mon chemin et c’est un chemin qu’on ne fait pas ensemble. » Cette prise de position met en avant une divergence de trajectoires personnelles et professionnelles, sans pour autant préciser un lien direct entre la séparation et les accusations visant Gastambide.

Dans l’espace public, la distance entre les deux anciens complices se traduit autant par l’absence de nouvelles collaborations que par la satire directe de Bentalha, qui exploite son format numérique pour tourner en dérision certaines figures du cinéma et des médias.