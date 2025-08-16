Mali : Paris dénonce des «accusations sans fondement» visant le Français arrêté

PAR PAYS
Le Français arrêté au Mali et accusé d’avoir participé à une tentative de déstabilisation des institutions fait l’objet d’« accusations sans fondement », a déclaré samedi 16 août le ministère français des Affaires étrangères. Un dialogue est en cours avec les autorités maliennes afin de dissiper tout malentendu et d’obtenir la « libération sans délai » de ce membre de l’ambassade de France à Bamako, précise le ministère. Les autorités maliennes avaient annoncé jeudi 14 août l’arrestation d’un Français soupçonné de travailler pour le « service de renseignement français » et ont, dans un communiqué diffusé à la télévision nationale, imputé la tentative de déstabilisation à des « États étrangers ».

