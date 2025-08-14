PAR PAYS
Mali : autorités dénoncent plan soutenu par « États étrangers », un Français arrêté

Par BENIN WEB TV
Au Mali, les autorités ont annoncé l’arrestation d’un Français soupçonné de travailler pour le « service de renseignement français » et ont accusé des « États étrangers » d’être à l’origine d’une tentative de déstabilisation des institutions, selon un communiqué lu à la télévision nationale jeudi 14 août en soirée. Les autorités militaires — elles-mêmes arrivées au pouvoir après deux coups d’État en 2020 et 2021 — se sont également exprimées sur les dizaines d’arrestations de militaires ces derniers jours, accusés de vouloir renverser le pouvoir.

