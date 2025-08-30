Makassar (Indonésie) : au moins trois morts dans un incendie lors d’une manifestation

Un responsable local a indiqué samedi 30 août qu’au moins trois personnes ont péri dans l’incendie d’un bâtiment public de Makassar, dans l’est de l’Indonésie, provoqué par des manifestants. «L’incident de ce vendredi soir a fait trois morts. Deux personnes sont mortes sur place et une à l’hôpital. Elles étaient coincées dans le bâtiment en feu», a déclaré Rahmat Mappatoba, secrétaire du conseil municipal de Makassar, accusant les manifestants d’avoir pris d’assaut le bureau pour y mettre le feu, alors que des manifestations ont éclaté à travers le pays à la suite de la mort d’un chauffeur de taxi-moto heurté par un véhicule de police.