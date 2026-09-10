Maison&Objet 2026 : sept talents sud-africains à suivre côté déco

Le salon parisien ouvre ce 10 septembre avec des Rising Talent Awards entièrement consacrés à l’Afrique du Sud. Tressage, motifs ndébélés, volumes suspendus et couleurs franches donnent une lecture très concrète des tendances de la rentrée.

Maison&Objet ouvre ce jeudi 10 septembre à Paris en plaçant l’Afrique du Sud au cœur de ses Rising Talent Awards. Jusqu’au 14 septembre, sept designers et studios émergents présentent au Design District des pièces qui mêlent savoir-faire locaux, formes sculpturales et langage contemporain.

La sélection réunit notamment Ashleigh Lloyd, Meetlo Studio, Simphiwe Mlambo, Tanisha Neill avec NISH, DEFT Studios, Siyanda Mbele de Pinda Interior Design et Karlien van Rooyen. Le jury a choisi des profils venus de scènes créatives différentes, de Cape Town à Johannesburg et Durban.

Le fil conducteur n’est pas une esthétique unique. Ashleigh Lloyd travaille des assises et luminaires tressés de corde, tandis que Siyanda Mbele associe formes géométriques, motifs ndébélés et couleurs franches. DEFT Studios défend un registre plus ludique et coloré, quand d’autres lauréats explorent des volumes suspendus ou une approche plus expérimentale de l’objet.

Cette présence sud-africaine rejoint le thème général de l’édition, « Pulse in Motion », pensé avec NellyRodi. Le salon met cette année l’accent sur le mouvement, la couleur, les expériences sensorielles et le lien entre création contemporaine et savoir-faire, une orientation également relevée dans les premières analyses déco de la rentrée.

Des idées à retenir pour la maison

Dans un intérieur, cette inspiration fonctionne surtout par touches. Un motif géométrique puissant sur un coussin, un tapis ou un panneau textile suffit à installer du caractère sans saturer la pièce. Les couleurs franches gagnent aussi à être entourées de matières plus calmes comme le bois, la corde, le lin ou le raphia.

Le travail de ces designers remet également les objets fabriqués à la main au premier plan. Une suspension tressée, une assise artisanale ou une pièce sculpturale peut devenir le point d’accroche d’un salon, à condition de lui laisser de l’espace autour. L’effet tient davantage au contraste des matières qu’à l’accumulation décorative.

La programmation consacrée à l’Afrique du Sud se poursuit vendredi 11 septembre à 16 heures avec une rencontre au Hall 5 réunissant notamment Siyanda Mbele, Martin Tallie de DEFT Studios et l’architecte d’intérieur Juliet Kavishe autour de la nouvelle génération du design sud-africain.