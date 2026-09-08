Rentrée au Bénin : 1,9 million d’écoliers visés par les cantines, que prévoir à la maison ?

À six jours de la rentrée du 14 septembre, le Bénin veut porter à 1,9 million le nombre d’écoliers couverts par les cantines. Petit-déjeuner, goûter et eau : des repères simples pour les familles.

À quelques jours de la rentrée du 14 septembre 2026, le Bénin prévoit d’étendre les cantines scolaires à environ 1,9 million d’écoliers du public. Pour les familles concernées, la question n’est donc pas de doubler le repas de midi à la maison, mais de construire autour de la cantine un petit-déjeuner simple et un goûter adapté, sans transformer chaque matin en casse-tête.

La rentrée remet aussitôt les horaires, les trajets et les repas dans la même équation. Cette année, l’alimentation scolaire prend une place encore plus importante au Bénin : le gouvernement a annoncé le passage d’environ 1,4 million à 1,9 million d’écoliers bénéficiaires des cantines dans les écoles publiques. Pour les parents, ce changement peut aussi être l’occasion de simplifier l’organisation familiale.

L’idée n’est pas de chercher un menu « parfait ». Les recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé insistent surtout sur la diversité des aliments, la place des fruits, légumes, céréales peu raffinées et légumineuses, ainsi que sur la limitation des produits très sucrés, très salés ou fortement transformés. La FAO rappelle de son côté l’importance du petit-déjeuner et de collations simples pour les enfants d’âge scolaire.

Au petit-déjeuner, viser simple plutôt que spectaculaire

Quand le déjeuner est prévu à l’école, le petit-déjeuner reste utile pour éviter de partir à jeun et tenir jusqu’au repas de midi. Un format facile à retenir consiste à associer une base rassasiante, un aliment apportant des protéines et, si possible, un fruit.

Dans une cuisine béninoise, cela peut prendre des formes très ordinaires : bouillie de maïs ou de mil enrichie d’un peu de pâte d’arachide, pain avec œuf, haricots ou fromage, patate douce avec un produit laitier, ou encore céréales peu sucrées accompagnées d’un fruit de saison. Il n’est pas nécessaire de multiplier les éléments si le temps manque.

Le point pratique est surtout d’éviter de bâtir le matin autour de boissons très sucrées, biscuits ou viennoiseries seuls. Ils peuvent être consommés ponctuellement, mais ils remplacent mal un petit-déjeuner plus varié.

Le goûter n’a pas besoin de devenir un deuxième déjeuner

Après l’école, la collation peut rester légère, surtout si le repas de midi a été complet. La FAO cite parmi les options simples les fruits, œufs cuits, pain, patate douce, maïs, produits laitiers ou oléagineux selon l’âge et les habitudes familiales.

Concrètement, une banane avec une petite poignée d’arachides, un morceau de pain avec un œuf, un yaourt nature avec un fruit, ou une portion de patate douce peut suffire. Pour les plus jeunes, les aliments doivent évidemment être adaptés à leur capacité à mâcher et aux éventuelles allergies connues.

Le plus utile est souvent de préparer deux ou trois combinaisons que l’enfant aime déjà, puis de les faire tourner. Cela évite le gaspillage et la course quotidienne aux idées.

Regarder ce que la cantine sert avant de compléter à la maison

Une cantine scolaire n’a pas vocation à fournir exactement le même menu chaque jour. Quand l’école communique le repas prévu, les parents peuvent simplement éviter de reproduire le même type de plat le soir. Si le déjeuner a été très riche en féculents, par exemple, le dîner peut faire davantage de place aux légumes, légumineuses, œufs, poisson ou autres aliments disponibles à la maison.

Cette logique de complémentarité est plus réaliste qu’un calcul nutritionnel quotidien. Elle permet aussi de respecter les habitudes de l’enfant et le budget du foyer.

Pour la boisson, l’eau reste le réflexe le plus simple

Pour accompagner le petit-déjeuner, le goûter ou le sac d’école, l’eau reste la boisson de référence. L’OMS recommande de limiter les boissons sucrées et rappelle que les jus, même sans sucre ajouté, peuvent apporter beaucoup de sucres libres lorsqu’ils remplacent régulièrement le fruit entier.

Une gourde propre remplie d’eau peut donc être plus utile qu’une boisson aromatisée systématique. Dans la chaleur, il est aussi pratique d’habituer l’enfant à boire régulièrement plutôt que d’attendre d’avoir très soif.

La règle qui change tout : préparer la veille ce qui peut l’être

La rentrée devient vite fatigante quand chaque détail doit être décidé au réveil. Quelques gestes la veille peuvent suffire : laver le fruit, vérifier la gourde, mettre le pain ou les ingrédients du petit-déjeuner à portée de main, et décider du goûter avant de se coucher.

Pour les familles qui gèrent plusieurs enfants, afficher deux ou trois options de petit-déjeuner et de goûter pour la semaine peut aussi éviter les négociations du matin. L’objectif n’est pas de rigidifier les repas, mais de réduire la charge mentale.

Et si l’enfant refuse de manger le matin ?

Les appétits varient beaucoup d’un enfant à l’autre. Il vaut mieux éviter de transformer le petit-déjeuner en rapport de force. Une petite portion, un aliment familier ou un format à emporter lorsque l’organisation de l’école le permet peuvent être plus réalistes qu’un repas imposé.

En revanche, une perte d’appétit persistante, une fatigue inhabituelle ou des difficultés alimentaires répétées méritent d’être discutées avec un professionnel de santé. Un article lifestyle ne remplace pas un avis médical personnalisé.

Avec l’extension des cantines scolaires, la rentrée 2026-2027 peut donc aussi devenir une occasion de faire plus simple à la maison : un petit-déjeuner accessible, un goûter sans surenchère et de l’eau à portée de main. Pour beaucoup de familles, cette organisation sera probablement plus durable qu’une semaine de menus sophistiqués abandonnés dès le premier lundi chargé.