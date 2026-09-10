Chine : 25 morts dans l’incendie d’un cargo en réparation à Qingdao

Un incendie à bord du cargo Ocean Melody, en réparation dans un chantier naval de Qingdao, a fait 25 morts jeudi 10 septembre 2026. Douze personnes ont été évacuées et cinq autres blessées.

Un incendie à bord du cargo Ocean Melody, en réparation dans un chantier naval de Qingdao, dans l’est de la Chine, a fait 25 morts jeudi 10 septembre 2026, selon les médias d’État chinois cités par Reuters et Associated Press. Quarante-deux personnes se trouvaient à bord au moment du sinistre.

Le feu s’est déclaré vers 11 h 15, heure locale, pendant des travaux de réparation et d’inspection au chantier Qingdao Beihai Shipbuilding. Douze personnes ont pu être évacuées sans blessure et cinq autres ont été hospitalisées. Associated Press rapporte que leur état était stable.

L’incendie a été maîtrisé vers 14 h 30, après plus de trois heures d’intervention. Les autorités n’avaient pas annoncé, dans l’immédiat, la cause du sinistre.

L’Ocean Melody est un vraquier âgé d’environ vingt ans battant pavillon libérien. D’après les données de suivi maritime LSEG citées par Reuters, le navire est géré par Yuyangkunpeng Shanghai Ship Management et appartient à Huili Shipping Co Ltd.

Le bâtiment était arrivé à Qingdao le 31 août et se trouvait depuis lors au chantier. Qingdao Beihai Shipbuilding est contrôlé par le groupe public China State Shipbuilding Corporation (CSSC), l’un des principaux constructeurs navals mondiaux.

Le drame survient au lendemain d’un autre grave incendie maritime en Asie : aux Philippines, l’incendie d’un ferry avait fait au moins cinq morts et 87 disparus selon le dernier bilan disponible.

Xi Jinping demande une enquête rapide

Le président chinois Xi Jinping a demandé d’intensifier les opérations de secours, d’établir rapidement les causes de l’incendie et de déterminer les responsabilités, selon l’agence officielle Xinhua relayée par Reuters et AP.

Le Premier ministre Li Qiang a également appelé à assurer la prise en charge des blessés et à prévenir tout accident secondaire. Les autorités ont parallèlement demandé un renforcement des contrôles des risques d’incendie dans les installations concernées.

Aucun élément public ne permettait encore jeudi d’expliquer l’origine du feu. Reuters indique que l’Ocean Melody était immobilisé au chantier naval de Qingdao depuis son arrivée le 31 août.