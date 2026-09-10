North West, 13 ans, réussit son premier concert solo sous les yeux de Kim Kardashian et Kanye West

À 13 ans, North West a franchi une nouvelle étape dans sa jeune carrière musicale avec un premier concert solo à Chicago, soutenue dans la salle par ses parents Kim Kardashian et Kanye West.

North West a franchi un nouveau cap dans sa jeune carrière musicale. À 13 ans, la fille aînée de Kim Kardashian et Kanye West a donné samedi 5 septembre son premier concert solo en tête d’affiche au Vic Theatre, à Chicago, devant une salle annoncée complète.

La soirée avait une dimension très familiale. Kim Kardashian et Kanye West, divorcés depuis 2022, étaient tous les deux présents pour soutenir leur fille, tout en suivant le spectacle depuis des zones séparées de la salle. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux les montrent filmant et encourageant North pendant sa prestation.

Sur scène, l’adolescente a interprété plusieurs titres de son premier EP, « N0rth4evr », sorti en mai, ainsi que des morceaux encore inédits. Elle a notamment repris des éléments liés à l’univers musical de son père, dont un titre utilisant un échantillon de « Coldest Winter », morceau de Kanye West paru en 2008.

Ce concert intervient quelques semaines après l’annulation de la tournée « Kimokawaii » qu’elle devait assurer avec la rappeuse Molly Santana. Loin de freiner ses ambitions, cet épisode a laissé place à une date solo qui marque une étape plus personnelle dans son lancement comme artiste.

Kim et Kanye réunis pour le même moment

Selon People et Page Six, Kim Kardashian a partagé plusieurs séquences de la soirée sur Instagram, tandis que Kanye West a également filmé sa fille depuis la salle. Les deux parents ont gardé leurs distances mais se sont retrouvés autour du même objectif : accompagner North pour cette première grande date à son nom.

Chicago ajoute une portée particulière à l’événement. Kanye West a grandi dans la ville et y donnait lui-même plusieurs concerts au même moment. North avait déjà fait des apparitions sur scène avec lui et participé à d’autres événements musicaux, mais cette soirée au Vic Theatre constituait son premier concert solo en tant que tête d’affiche.

La jeune artiste développe depuis plusieurs mois une identité musicale distincte, entre rap, sonorités électroniques et influences alternatives. Son EP « N0rth4evr » compte six titres et prolonge les premières collaborations qui l’avaient fait apparaître aux côtés de son père.

Pour North West, ce concert de Chicago représente surtout un passage symbolique : celui d’une enfant de célébrités déjà très exposée médiatiquement vers une artiste qui commence à défendre ses propres titres devant son public.