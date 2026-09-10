BCEAO: maintien du taux directeur à 3 % malgré un rebond de l’inflation dans l’UEMOA

​Réuni le 9 septembre 2026, le Comité de politique monétaire de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a décidé de maintenir son principal taux directeur à 3 %, un niveau en vigueur depuis le 16 mars 2026, tandis que le taux du guichet de prêt marginal demeure fixé à 5 %.

Cette décision de prudence intervient alors que le taux d’inflation dans l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) est reparti à la hausse, passant de -0,2 % au premier trimestre 2026 à 0,4 % au deuxième trimestre, une augmentation principalement portée par les prix du transport, du logement et de certains produits alimentaires tels que la viande, le poisson et les légumes.

​Perspectives économiques et conjoncture internationale

​Bien que la BCEAO prévoie la poursuite de cette hausse des prix au cours des prochains mois, elle estime que l’inflation moyenne devrait s’établir à environ 1 % sur l’ensemble de l’année 2026. L’institution note par ailleurs que la conjoncture internationale, marquée notamment par la crise au Moyen-Orient et la cherté de l’énergie, continue d’influencer les prix dans les pays membres.

​En parallèle, l’économie de l’UEMOA affiche une solide dynamique, avec une croissance estimée à 6 % au deuxième trimestre 2026 et une prévision atteignant 6,1 % sur l’année, soutenue par une progression satisfaisante des crédits accordés au secteur privé.

En choisissant de geler son taux directeur à 3 %, la BCEAO opte pour une approche mesurée visant à préserver la stabilité macroéconomique tout en restant attentive aux évolutions de l’inflation dans l’ensemble de la zone, dont fait partie le Bénin.