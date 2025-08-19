PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Maduro mobilise 4,5 millions de miliciens face aux «menaces» américaines

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Garanties de sécurité occidentales pour l’Ukraine : formalisation d’ici dix jours, selon Zelensky

La vendeuse de kétamine liée à la mort de Matthew Perry (Friends) plaidera coupable, selon le procureur

Washington : Trump interrompt sa réunion avec les Européens pour appeler Poutine

Burkina : la junte déclare persona non grata la coordonnatrice résidente de l’ONU

Hamas accepte une proposition de cessez-le-feu à Gaza (source Hamas)

Vingt morts au Pakistan après de nouvelles pluies torrentielles, selon des responsables locaux

Zelensky reçu par les dirigeants européens avant leur visite à la Maison Blanche

Le fils de la princesse Mette-Marit de Norvège inculpé pour quatre viols, selon le parquet

Russie: 20 morts après l’explosion d’une usine d’armement à Riazan

Incendies en Espagne : plus de 343 000 ha partis en fumée, nouveau record

VOIR TOUS LES FLASHS

Le président vénézuélien Nicolás Maduro a annoncé lundi 18 août le déploiement de 4,5 millions de miliciens sur l’ensemble du territoire national, présenté comme une réponse aux « menaces » américaines liées au déploiement de forces militaires américaines dans les Caraïbes. « Cette semaine, je vais activer un plan spécial avec plus de 4,5 millions miliciens pour garantir la couverture de tout le territoire national. Des milices préparées, activées et armées », a déclaré Maduro à la télévision publique, alors que les États-Unis ont porté la récompense pour sa capture à 50 millions de dollars.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!