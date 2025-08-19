Maduro mobilise 4,5 millions de miliciens face aux «menaces» américaines

Le président vénézuélien Nicolás Maduro a annoncé lundi 18 août le déploiement de 4,5 millions de miliciens sur l’ensemble du territoire national, présenté comme une réponse aux « menaces » américaines liées au déploiement de forces militaires américaines dans les Caraïbes. « Cette semaine, je vais activer un plan spécial avec plus de 4,5 millions miliciens pour garantir la couverture de tout le territoire national. Des milices préparées, activées et armées », a déclaré Maduro à la télévision publique, alors que les États-Unis ont porté la récompense pour sa capture à 50 millions de dollars.