Gambie : APeX suspend les négociations de la coalition CHANGE avant la présidentielle

APeX a suspendu les discussions engagées depuis dix-neuf mois pour bâtir la coalition d’opposition CHANGE, faute d’accord sur le statut indépendant du candidat de consensus avant la présidentielle du 5 décembre 2026.

APeX a annoncé vendredi 11 septembre avoir suspendu les négociations destinées à former la coalition d’opposition CHANGE en Gambie, après l’échec des participants à s’accorder sur le statut du candidat de consensus pour la présidentielle du 5 décembre 2026.

Après dix-neuf mois de discussions, les formations engagées avaient conclu un accord provisoire sur un projet de coalition et sur le choix d’un candidat commun. Le point de blocage porte sur la question de savoir si ce candidat doit se présenter comme indépendant.

APeX, qui agit comme facilitateur du processus, affirme que cette modalité avait fait l’objet d’un accord provisoire. Les parties ne sont toutefois pas parvenues à régler leur différend dans les soixante-douze heures suivant la dernière séance de négociation prévue le 6 septembre.

La suspension a pris effet le 9 septembre. APeX indique rester disponible pour reprendre sa médiation si les acteurs concernés trouvent un compromis sur la candidature indépendante et souhaitent relancer le processus de coalition.

Le désaccord intervient quelques jours après le retrait d’APP-Sobeyaa des discussions. Cette formation avait invoqué un différend sur le partage du pouvoir, une version contestée par APeX, qui soutient que le blocage actuel concerne précisément le statut du candidat commun.

Ce processus est distinct de Team Gambia 2026, une autre initiative de rassemblement électoral qui poursuit ses propres consultations en vue du scrutin présidentiel.

Selon le calendrier de la Commission électorale indépendante, les candidatures à la présidentielle doivent être déposées du 26 octobre au 6 novembre. La campagne est prévue du 10 novembre au 3 décembre, avant le vote fixé au 5 décembre 2026.