Lycées techniques et agricoles au Bénin : de nouvelles filières professionnelles ouvertes

Le Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle a annoncé l’ouverture de nouvelles filières de formation professionnelle dans les Lycées Techniques Agricoles à partir de l’année scolaire 2026. Ces formations visent à offrir plus d’opportunités d’insertion et d’auto-emploi aux jeunes béninois.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

À compter de l’année scolaire 2026, les Lycées Techniques Agricoles du Bénin accueilleront de nouvelles filières de formation professionnelle. L’annonce a été faite ce jeudi 22 janvier 2026 par le Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle (MESTFP) à travers un communiqué radio-télé.

Ces nouvelles formations, qui débouchent sur le Diplôme de Technicien aux Métiers (DTM), s’inscrivent dans la volonté du gouvernement de renforcer l’employabilité des jeunes et de moderniser le secteur agricole.

Les filières ouvertes couvrent plusieurs domaines essentiels. Les apprenants pourront se former en aviculture, cuniculture et autres élevages non conventionnels, avec un accent sur la gestion pratique et moderne des unités de production.

La formation en élevage de bovins et de petits ruminants permettra d’acquérir des compétences en production de lait et de viande, tandis que l’élevage porcin offrira des outils pour développer des exploitations rentables, aussi bien en milieu rural qu’urbain.

D’autres filières concernent la pisciculture et l’aquaculture, l’horticulture vivrière et ornementale, ainsi que la production céréalière et légumineuse, notamment le maïs, le riz, le soja et le niébé.

À travers ces nouvelles offres, le MESTFP entend donner aux jeunes une formation pratique, adaptée aux réalités du terrain et orientée vers la création d’emplois et de richesses.

L’intégralité du communiqué